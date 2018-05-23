23.05.2018, 21:55

ВИДЕО: Юлия Скрипаль записала первое обращение с момента отравления

 (85)
Видео: Reuters
Видео: Reuters
EST 5

Пострадавшая в английском Солсбери россиянка Юлия Скрипаль заявила о своем нежелании воспользоваться предлагаемой посольством РФ в Великобритании помощью. Об этом она сообщила в своем заявлении, которое в среду распространило агентство Reuters.

Россиянка отметила, что ей и ее отцу Сергею Скрипалю, бывшему полковнику ГРУ, также пострадавшему в результате отравления, понадобится еще время для восстановления. "Я благодарна за предложения помощи от российского посольства, но в данный момент я не хочу прибегать к их услугам", — сказала она.

Скрипаль добавила, что намерена вернуться в Россию.

"В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну", — сказала Юлия Скрипаль, говоря по-русски во время опубликованного видеообращения. "Очнувшись после 20-дневной комы, я узнала, что мы оба были отравлены, мне до сих пор трудно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение, — отметила Юлия. — Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации. Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство".

"Я была выписана 9 апреля из больницы, лечение продолжается и по сей день. Моя жизнь была перевернута с ног на голову, сейчас я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни, как физическими, так и эмоциональными", — отметила она.

"Я решила прервать свою реабилитацию и сделать это короткое заявление, чтобы прояснить несколько вопросов. Я убедительно прошу всех уважать мою личную жизнь, личную жизнь моего отца, нам необходимо время для полного выздоровления и принятия всего происшедшего. Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться", — отметила Юлия Скрипаль.

Она добавила, что ее лечение было болезненным. "Я не хочу описывать детали, но клиническое лечение было инвазивным, болезненным и удручающим", — приводит агентство агентство по-английски ее слова.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: Юлия Скрипаль записала первое обращение с момента отравления

23.05.2018
Пострадавшая в английском Солсбери россиянка Юлия Скрипаль заявила о своем нежелании воспользоваться предлагаемой посольством РФ в Великобритании помощью. Об этом она сообщила в своем заявлении, которое в среду распространило агентство Reuters.
Подробнее



ГЛВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Репортаж из Петербурга про изучение россиянами эстонского и ответ посольства РФ Кальюлайд

23.05.2018
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала в интервью Радио 4, что готова поехать в Москву и встретиться с Владимиром Путиным, если Россия ратифицирует пограничный договор. На это заявление отреагировало Посольство России в Эстонии. Также сегодня на портале Delfi вышел репортаж из Петербурга — россияне рассказали, почему учат эстонский. Об этом и других новостях читайте в нашей подборке.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


РЕКОНСТРУКЦИЯ: Утром на Таммсааре теэ произошла тяжелая авария, пять человек доставлены в больницу

23.05.2018
Сегодня возле строительного магазина K-Rauta на Таммсааре теэ в Таллинне столкнулись как минимум четыре автомобиля. На месте работали несколько машин скорой, пять человек были доставлены в больницу.
Подробнее

ВИДЕО: Арестанты приветствовали прибытие в тюрьму главного вора России

23.05.2018
В сети появилось видео из Пресненской пересыльной тюрьмы, на котором арестанты приветствуют вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Запись опубликована в Telegram-канале ”112”.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
159,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107002002
167,40 €
100,44 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782001
117,90 €
70,74 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106321001
178,20 €
106,92 €

СТУДИЯ DELFI | Яна Тоом: политическая культура в Эстонии ”хромает на голову”

23.05.2018
Депутат Европейского парламента, член правления Центристской партии Яна Тоом предложила правлению политической организации рассмотреть проект кодекса этики — документа, ставящего некие моральные рамки ведения дискуссий, дебатов и избирательных кампаний. Проект кодекса состоит из 13 пунктов, его недавно рассматривало правление ЦП, а 2 июня он будет вынесен на рассмотрение Совета уполномоченных. Сегодня в студии DELFI Яна Тоом рассказала о причинах и целях создания такого документа.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Бывший актер нарвского театра ”Ильмарине” издал приключенческий роман и надеется на выход фильма по его сценарию

23.05.2018
В нарвской типографии Koit издали приключенческий роман Николая Беззубова-Белова и Александра Берлина „Судьбой приказано спастись”. Сначала был написан киносценарий, и, как говорит Беззубов-Белов, он, по всей вероятности, будет реализован — возможно, при участии китайских кинематографистов. Николай Беззубов-Белов надеется также на сотрудничество с нарвским театральным центром Vaba Lava, открытие которого назначено на декабрь, но не в качестве актера, хотя он играл в свое время в нарвском ”Ильмарине”, а в качестве автора.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Прокуратура передала в суд дело экс-директора спорткомплекса Сыле

23.05.2018
Государственная прокуратура завершила сбор улик и доказательств в рамках досудебного расследования по делу обвиненного во взяточничестве бывшего директора Сылеского спортивного комплекса в Таллинне Тоомаса Ристлаана и передала дело в суд.
Подробнее