ВИДЕО: Юлия Скрипаль записала первое обращение с момента отравления

Пострадавшая в английском Солсбери россиянка Юлия Скрипаль заявила о своем нежелании воспользоваться предлагаемой посольством РФ в Великобритании помощью. Об этом она сообщила в своем заявлении, которое в среду распространило агентство Reuters.

Россиянка отметила, что ей и ее отцу Сергею Скрипалю, бывшему полковнику ГРУ, также пострадавшему в результате отравления, понадобится еще время для восстановления. "Я благодарна за предложения помощи от российского посольства, но в данный момент я не хочу прибегать к их услугам", — сказала она.

Скрипаль добавила, что намерена вернуться в Россию.

"В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну", — сказала Юлия Скрипаль, говоря по-русски во время опубликованного видеообращения. "Очнувшись после 20-дневной комы, я узнала, что мы оба были отравлены, мне до сих пор трудно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение, — отметила Юлия. — Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации. Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство".

"Я была выписана 9 апреля из больницы, лечение продолжается и по сей день. Моя жизнь была перевернута с ног на голову, сейчас я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни, как физическими, так и эмоциональными", — отметила она.