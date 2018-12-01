ВИДЕО| Взрывы, слезоточивый газ и водометы: "желтые жилеты" снова берут Париж(126)
Полиция применила слезоточивый газ и водометы против протестующих, собравшихся на главной улице Парижа.
Полиция применила слезоточивый газ и водометы против протестующих, собравшихся на главной улице Парижа.
"Желтые жилеты" выступают против роста цен на топливо и проводят массовые акции практически беспрерывно по всей стране и на ее заморских территориях с 17 ноября, пишет Euronews.
В субботу активисты пытались прорвать кордоны на входе в зону акции протеста на площади Шарля де Голля. Несколько сотен из них собрались под Триумфальной аркой и под лозунги "Долой Макрона" пели Марсельезу.
По данным полиции, более 20 человек уже были задержаны. Стражи порядка опасаются внедрения в ряды протестующих групп крайне правых и крайне левых.
Неделю назад там же на Елисейских полях в манифестации, переросшей в беспорядки, приняли участие более 8 тысяч человек.
Üld- ja onkouroloogiakeskuse juhataja
PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA
Tähtaeg: 12.12.2018
Energiasüsteemi töökindluse spetsialist
ELERING AS
Tähtaeg: 09.12.2018
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