ВИДЕО: Высланные дипломаты с семьями и домашними животными покинули посольство России в Британии

Высланные из Великобритании российские дипломаты покинули российское посольство в Лондоне. В интернете появилось видео автоколонны, выезжающей за пределы диппредставительства. За его бывшими российскими сотрудниками уже прибыл спецборт из Москвы.

Видео отъезда российских дипломатов из посольства в Лондоне опубликовало 20 марта на Youtube агентство RT. На нем видно, как с территории диппредставительства выезжают более десяти микроавтобусов. Сообщается, что они направились в аэропорт.

Тем временем в лондонский аэропорт Стэнстед уже прибыл самолет, специально отправленный за высланными дипломатами, передает РИА "Новости".

Из Великобритании, согласно заявлению британского МИД 14 марта, высланы 23 дипломата. На сборы им была дана неделя. Вместе с членами их семей всего страну покидает 80 человек, среди уезжающих много детей. Некоторые дипломаты везут с собой и домашних питомцев.

Журналисты британских СМИ с самого утра 20 марта собрались рядом с посольством России, чтобы зафиксировать отъезд кортежа. Посол РФ Александр Яковенко лично проводит уезжающих сотрудников посольства, в аэропорту он, как ожидается, выступит с небольшой речью.

Отношения России и Великобритании резко обострились после отравления 4 марта нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они оба находятся в коме в больнице в Солсбери в критическом, но стабильном состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены веществом, разработанным в рамках программы "Новичок" в России.

Российская сторона все обвинения отрицает, а после решения Британи о высылке дипломатов объявила об ответных мерах — высылке 23 британцев, закрытии генконсульства Британии в Санкт-Петербурге и упразднении Британского совета в Москве.

Российских дипломатов из Лондона вывозят самолетом из "кокаинового дела"

Тем временем в СМИ появилась информация о том, что в лондонский аэропорт Стэнстед за российскими дипломатами и их семьями прилетел самолет Ил-96 летного спецотряда "Россия", который ранее был задействован в так называемом "кокаиновом деле".

Лайнер с бортовым номером RA-96023 показало агентство Ruptly. Он также попал в объективы камер фотографов агентства ТАСС. В департаменте информации и печати МИД РФ подтвердили РБК, что за российскими дипломатами Москва направила правительственный борт СЛО "Россия".

Напомним, 22 февраля стало известно об обнаружении в конце 2016 года 12 чемоданов с 389 кг кокаина на территории школы при посольстве России в Буэнос-Айресе. В операции по раскрытию преступления участвовали правоохранительные органы Аргентины и России. Стоимость найденной партии оценили в 50 млн евро. В МИД РФ подтвердили факт совместной операции по пресечению канала поставки кокаина.

В рамках дела в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов. 2 марта полиция Германии задержала Андрея Ковальчука — предполагаемого организатора поставок наркотиков. В тот же день суд заключил его под арест до рассмотрения вопроса об экстрадиции в Россию. Защита просила суд освободить Ковальчука под залог.

Аргентинские полицейские в феврале обнародовали снимок самолета, в который грузили чемоданы. В них, как были уверены преступники, находилось почти 400 кг кокаина. Однако на самом деле вместо наркотиков правоохранители упаковали в чемоданы муку и отправили их в РФ, чтобы выяснить, кто придет забирать ценный груз.

На одном из снимков был виден бортовой номер самолета — 96023. Как отмечали журналисты, лайнер с таким же бортовым номером с августа 2016 года числится за ФГБУ "Специальный летный отряд (СЛО) "Россия" Управления делами президента РФ. Этот отряд специализируется на перевозке первых лиц государства.