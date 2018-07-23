23.07.2018, 15:18

ВИДЕО | Выкопанные ямы, выломанные доски и останки: на Камчатке медведи разорили могилы


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В окрестностях города Елизово на Камчатке медведи раскопали несколько могил на кладбище, охотоведы уже застрелили одного хищника и сейчас выслеживают других, сообщает "Кам 24". Очевидцы сняли на видео последствия разгула оголодавших животных.

"На наш взгляд, причиной того, что медведь раскопал могилы, стало то, что похоронные организации некачественно сделали свою работу — они недостаточно глубокими сделали могилы. Все захоронения делались этими зимой и весной. Подрядчикам, видимо, было лень копать как положено", — отметил глава городского поселения Дмитрий Щипицын.

На расположенное в восьми километрах от Елизова кладбище медведи наведались на минувшей неделе и разорили около 10 могил. На кадрах видны выкопанные ямы, поваленные кресты, выломанные доски и человеческие останки. Автор записи обнаружил медвежьи следы и предположил, что хищники съели одно из тел.

По словам Щипицына, медведи и раньше заходили на кладбище, где родственники оставляют на могилах еду, но никогда не раскапывали захоронений. "Не думаю, что хищники могли бы добраться до гроба, если бы он находился на положенной глубине", — настаивает градоначальник.

В минувшую субботу обитавшего рядом с кладбищем медведя застрелили, в настоящее время на месте постоянно дежурит охотовед — ему предстоит убить всех косолапых, которые наведываются к могилам. По данным краевого агентства лесного хозяйства и охраны животного мира, в окрестностях обитают еще по меньшей мере два хищника. Сами захоронения сейчас приводят в порядок, но очень аккуратно, поскольку рабочие опасаются нападения медведей — отследить хищников на территории погоста затруднительно, так как кругом лес, а на самом кладбище много участков с очень высокой травой, в которой звери прячутся моментально.

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