ВИДЕО | Выкопанные ямы, выломанные доски и останки: на Камчатке медведи разорили могилы

В окрестностях города Елизово на Камчатке медведи раскопали несколько могил на кладбище, охотоведы уже застрелили одного хищника и сейчас выслеживают других, сообщает "Кам 24". Очевидцы сняли на видео последствия разгула оголодавших животных.

"На наш взгляд, причиной того, что медведь раскопал могилы, стало то, что похоронные организации некачественно сделали свою работу — они недостаточно глубокими сделали могилы. Все захоронения делались этими зимой и весной. Подрядчикам, видимо, было лень копать как положено", — отметил глава городского поселения Дмитрий Щипицын.

На расположенное в восьми километрах от Елизова кладбище медведи наведались на минувшей неделе и разорили около 10 могил. На кадрах видны выкопанные ямы, поваленные кресты, выломанные доски и человеческие останки. Автор записи обнаружил медвежьи следы и предположил, что хищники съели одно из тел.

По словам Щипицына, медведи и раньше заходили на кладбище, где родственники оставляют на могилах еду, но никогда не раскапывали захоронений. "Не думаю, что хищники могли бы добраться до гроба, если бы он находился на положенной глубине", — настаивает градоначальник.