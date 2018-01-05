05.01.2018, 09:21

ВИДЕО: Выдворенная из Латвии журналистка рассказала о возвращении в Россию

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Gazeta.ru
EST

Депортированная из Латвии журналистка ВГТРК Ольга Курлаева заявила, что сотрудники латвийских правоохранительных органов обращались с ней хорошо и извинялись за происходящее. Об этом сообщает РИА «Новости».

”Обращались хорошо: смущались и извинялись, мол, это не мы. Мы лишь исполняем приказ, который поступил с самого верха… Верх не уточнялся. До последнего мне не сообщали способ депортации, сказали, только когда прибыл консул (России). Привезли до границы на своей машине с выключенными мигалками”, — рассказала Курлаева.

Она отметила, что причина депортации ей до сих пор не известна.

”Причина ни мне, ни мужу до сих пор не ясна: как можно трижды, а то и больше въезжать и выезжать в страну будучи ”опасным преступником национального уровня”? Латышские спецслужбы войдут в учебники”, — добавила журналистка.

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