ВИДЕО: Вулкан Симмоэ выбросил столб пепла высотой 4,5 километра

В субботу, 10 марта, вулкан Симмоэ горной цепи Кирисима, на юге Японии, выбросил столб дыма и пепла высотой 4,5 километра, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление.

Высота в 4,5 километра — максимальная в нынешней серии извержений, начавшейся в первые дни марта. В октябре прошлого года метеорологи повысили степень опасности вулкана до третьей. Третий уровень опасности из пяти возможных означает введение запрета на восхождение и приближение к горе. Следующие за ним четвертый и пятый уровни предусматривают, соответственно, "подготовку к эвакуации" и "срочную эвакуацию".

Метеорологи пока не стали повышать уровень опасности, но расширили радиус действия запрета на посещение до 4 километров от кратера. Днем были зафиксированы выбросы крупных камней на расстояние 1,8 километра от кратера.

В районе жерла вулкана с воздуха наблюдается сход пирокластического потока на расстояние до 200 метров.