10.06.2018, 20:39

ВИДЕО: Во время учений НАТО на полигоне в Латвии загорелся лес

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rus.DELFI.lv
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Viljandimaal põles pool hektarit raiesmikku ja metsaalust.
Foto: Kenno Soo

10 июня, во время военных учений на полигоне в Адажи, возник пожар, загорелся лес. Представитель департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Майрита Сенкевицина подтвердила, что пожар был, но он находился под контролем, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Она добавила, что это нередкое явление на полигоне, иногда участники учений тушат пожар собственными силами, иногда с участием вертолетов Национальных вооруженных сил и Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Возникновению пожара способствовала сухая и жаркая погода. В тушении пожара участвовала Государственная служба леса. Как сообщил ее представитель Зигмунд Яункикис, к 12.30 пожар не удалось локализовать. Представитель ГПСС Инта Палкавниеце агентству LETA сообщила, что ГПСС в тушении пожара не участвует.

В 15.00 тушение пожара на Адажском полигоне продолжалось, но ситуация постепенно улучшалась. Спустя три часа после возгорания тушение велось в двух местах. В работах участвовали Государственная пожарно-спасательная служба, Государственная служба леса, вертолет воздушных сил, военнослужащие Национальных вооруженных сил и союзников.

Представитель ГСЛ Зигмунд Яункикис, который находится на месте происшествия, сообщил, что местами огонь продолжает распространяться. В то же время он уточнил, что пожар ограничен территорией Адажского полигона.

Как сообщалось, 9 июня, во время учений "Swift Response 2018" на полигоне в Адажи также произошел пожар — после десантирования загорелся военный транспорт.

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