ВИДЕО: ВМФ России выпустил крылатые ракеты по объектам ИГ в Сирии

Корабли «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подводная лодка «Краснодар» ВМФ России осуществили пуски шести крылатых ракет «Калибр» по объектам «Исламского государства» в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны.

Пуски были осуществлены из восточной части акватории Средиземного моря. Подлодка ”Краснодар” выпустила крылатые ракеты из подводного положения.

В результате удара ВМФ были уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов ИГ в провинции Хама. Затем остатки боевиков и объектов ИГ были уничтожены воздушными ударами бомбардировщиков Воздушно-космических сил.

Командования Турции и Израиля по каналам взаимодействия были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет.

Аналогичная операции была произведена в конце мая. Обстрелу подверглись переброшенная из Ракки тяжелая техника и живая сила в районе Пальмиры.

”Исламское государство” в России включено в список террористических организаций, участие в деятельности которых влечет уголовную ответственность.