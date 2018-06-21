ВИДЕО| Вахтанг Кикабидзе: я ненавижу герб Советского Союза

Вахтанг Кикабидзе: Да. Всю эту обиду за развал он (Владимир Путин. - Ред.) решил на нас выместить. Еще большие неприятности у нас впереди, такое у меня ощущение. Как будто нас кто-то проклял, и чем это кончится - неизвестно. Если нас вовремя не примут в это НАТО, Грузия может исчезнуть.

- Когда распался Советский Союз, как вы к этому отнеслись?

- Очень обрадовался. Даже стол накрыл. Ребята сидели, гуляли и очень сильно напились тогда, я помню. Такие необычные истории рассказывали, все связанные с этим событием. Наверное, если бы он не распался, они в жизни бы рта не открыли. Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти. Но все равно, когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах. Но Россия опять к этому идет, по-моему.

- Вы в одном из интервью говорили о том, что в СССР была духовность. Почему вы так считаете?

- Я ненавижу герб Советского Союза, серп и молот. Это же надо было, какие мозги должны были быть у нас, чтобы такой герб страны придумать. Это все было связано с, извините за выражение, хреновой жизнью этой огромной страны. Но, все-таки люди друг друга больше уважали. В то время.

- Чем сейчас?

- Чем сейчас, да. Духовность была. Мы даже не задумывались, почему, но мы знали, что мы обязаны в этой стране жить. Но раз, допустим, один таджик, другой еврей, третий… они должны все-таки друг друга уважать. Мы так росли. Все остальное было очень плохо. Очень.

- А вы были антисоветчиком? Можно было вас назвать антисоветчиком?

- Я никогда в комсомоле не был, например. Я не был в партии. Меня в 50 лет пригласили в первый раз, чтобы я вступил в партию. Я понял, что куда-то хотят меня назначить. Я говорю: "Знаете, я в комсомоле не был. Тезисы не могу я учить, чтобы вступить. Уже старый, я говорю, мне 50 почти было".

- А как вам удалось избежать того, что вы не были членом комсомола и членом партии? Ведь это довольно сложно было?

- Да, сложно было, конечно. Например, я как-то читал, мне дали почитать досье, которое обо мне в КГБ было.

- Что, кстати, было про вас написано?

- Там было написано: "Вахтанг Кикабидзе любит рассказывать антисоветские анекдоты".

- Вахтанг Константинович, вы заговорили о войне. В этом году десятилетие пятидневной войны с Россией. Можно ли было избежать вооруженного конфликта?

- Нельзя, много лет этот регион дергали, били, стреляли. Гадости там происходили, понимаете? В 35 км от Тбилиси в стороне гор натянута проволока, а за ней ходят российские военные. Солдаты-то ни при чем. Им приказывают, а они делают. Каждый месяц эта проволока передвигается, идет такая ползучая аннексия. Человек здесь живет, а за проволокой у него похоронена жена. Он не может пойти на могилу, не может помолиться в церкви. Все время два-три человека пропадают, потому что они якобы нарушили границу. Какую границу? Это исконная грузинская наша земля. В ту разборку попал Миша Саакашвили, потому что он, видно, поверил, что, если мы начнем защищаться - нас поддержат.

-Вы думаете, Грузия может вернуть контроль над территорией Абхазии и Южной Осетии? Это реалистично?