ВИДЕО: В Виргинии автомобиль въехал в толпу: один погибший, десятки пострадавших

12 августа в центре города автомобиль въехал в демонстрантов, протестующих против акции ”Единство правых”, в которой принимают участие неонацисты. Водитель на большой скорости протаранил людей, после чего попытался скрыться. Он был задержан полицией, его действия квалифицировали как умышленное убийство, сообщил в своем Twitter репортер Генри Графф.

Накануне ультраправые провели в Шарлотсвилле факельное шествие, требуя от городских властей отказаться от планов снести памятник генералу Роберту Эдварду Ли (участнику гражданской войны между Севером и Югом США), воевавшему за конфедератов.

После шествия в округе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек.

Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4— Brennan Gilmore (@brennanmgilmore) 12 августа 2017 г.