ВИДЕО: В Вильнюсе камера наблюдения запечатлела, как произошло тяжелое ДТП

В кадр камеры наблюдения в Вильнюсе попала авария, в которой пострадала 28-летняя женщина, передает Delfi.lt.
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В Эстонии в русской школе с госэкзамена удалили ученика, который отправил матери фото с заданиями, а она опубликовала их в Facebook
08.06.2018
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инциденты в Selver и Elron, блокировка водителей Taxify и пожар на парковке ТЦ Astri
08.06.2018
Прокуратура пришла к выводу, что погибшая в ДТП на Сааремаа женщина сама выпрыгнула из машины
08.06.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Самые модные многоквартирные жилые дома столицы
Застройщик о пожаре в квартале Вольта: дом стоит и не сгорел, не так ли? Его можно восстановить
08.06.2018
Главным подрядчиком строительства горевшего вчера здания в квартале Вольта была Metropoli Ehitus AS — дочерняя фирма Endover. Сидящий в правлении обоих предприятий Оливер Макко ездил сегодня на место, чтобы осмотреть дом изнутри, но до окончания экспертизы он не может сказать, какая именно там ситуация.
СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Какой магазин "фокусничает" с ценниками, а какой — укрепляет позиции ценового лидера?
08.06.2018
ФОТО и ВИДЕО: В Нарве на парковке ТЦ Astri загорелся Chrysler, посетителей магазина эвакуировали
08.06.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
"Я просто хочу заработать!" Водитель: меня заблокировали в Taxify за то, что я стал работать с "Яндекс.Такси”
08.06.2018
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Projektijuht / objektijuht
MERKO (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 12.06.2018
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Hiiumaa haigla sisearst
PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA
Tähtaeg: 21.06.2018
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Peakonstruktor
NORD PROJEKT AS (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 15.06.2018
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Kereremonditöökoja seadmete paigaldus- ja hooldusm…
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Tähtaeg: 15.06.2018
Читатель Delfi: в магазине Selver на меня напал мужчина со словами ”vene siga, kuradi venelased”
08.06.2018
В редакцию портала Delfi обратился Юрий (62), который утверждает, что стал жертвой нападения мужчины в магазине Selver. По словам Юрия, конфликт вспыхнул на межнациональной почве . ”Он спровоцировал драку и ударил меня в лицо сканером для покупок, а потом попытался сбежать”, — утверждает Юрий. На вызов отреагировала полиция, делопроизводство ведет прокуратура.