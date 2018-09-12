12.09.2018, 07:01

ВИДЕО: В Варшаве на совещании ОБСЕ члены официальной делегации Таджикистана подрались с оппозиционерами

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NEWSru.com
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Члены правительственной делегации Таджикистана и представители оппозиции этой страны во второй половине дня во вторник подрались на проходящем в Варшаве совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения, передает ТАСС. Один из членов правительственной делегации Таджикистана ударил кулаком в лицо стороннику оппозиции Сулаймони Орзу.

Теперь инцидент широко обсуждается в зале пленарных заседаний конференции, отмечает агентство.

По сообщениям очевидцев, оппозиционера ударили, когда он пытался сфотографировать представителя официальной делегации, дав ему табличку с надписью "Свободу политзаключенным!" По словам очевидцев, обиженный и оскорбленный Сулаймони Орзу поспешил в сторону машины, в которой уже сидели его обидчик и несколько человек, в том числе Аёмиддин Сатторов. Затем началась словесная перепалка, которая продолжалась несколько минут. В завершение инцидента машина рванула с места и задела ногу Шухрати Рахматулло, другого члена делегации оппозиции, уточняет Радио "Озоди" (подразделение Радио "Свобода" / Радио "Свободная Европа".

В правительственной делегации Таджикистана заявили, что группа оппозиционеров подкараулила их во дворе и начала провоцировать конфликт. Один из них нанес удар по автомобилю посла.

Инцидентом занялась полиция польской столицы. Они изучают записи с камер видеонаблюдения и провели опрос членов делегации.

Ежегодное двухнедельное совещание ОБСЕ по человеческому измерению начало работу в Варшаве 10 сентября. Целью мероприятия называют пересмотр обязательств, которые взяли на себя правительства стран-членов в сфере соблюдения фундаментальных прав и свобод человека, демократии, толерантности и противодействия дискриминации. Кроме того, будет затронут вопрос свободы СМИ, прав мигрантов, преодоления расизма и ксенофобии.

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