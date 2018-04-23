23.04.2018, 21:35

ВИДЕО: В Торонто фургон наехал на пешеходов: есть пострадавшие

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NEWSru.com
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ВИДЕО: В Торонто фургон наехал на пешеходов: есть пострадавшие
CBC News

В крупнейшем канадском городе Торонто фургон наехал на пешеходов. Первоначально полиция сообщила о том, что пострадать могли от восьми до десяти человек, но впоследствии уточнила, что говорить о точном числе пострадавших пока слишком рано.

Белый фургон наехал на пешеходов в районе Финч Авеню, сообщается в Twitter городской полиции. В результате пострадали несколько человек. В 13:27 по местному времени (20:27 по Москве) к месту происшествия вызвали полицейских.

Журналист Global News Toronto Джереми Кон сообщает в Twitter о телах, лежащих на улице Йонге после наезда микроавтобуса. По его словам, на месте происшествия работает множество медиков. При этом констатирована смерть нескольких человек, отмечает очевидец.



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