ВИДЕО: В Торонто фургон наехал на пешеходов: есть пострадавшие

В крупнейшем канадском городе Торонто фургон наехал на пешеходов. Первоначально полиция сообщила о том, что пострадать могли от восьми до десяти человек, но впоследствии уточнила, что говорить о точном числе пострадавших пока слишком рано.
Белый фургон наехал на пешеходов в районе Финч Авеню, сообщается в Twitter городской полиции. В результате пострадали несколько человек. В 13:27 по местному времени (20:27 по Москве) к месту происшествия вызвали полицейских.
Журналист Global News Toronto Джереми Кон сообщает в Twitter о телах, лежащих на улице Йонге после наезда микроавтобуса. По его словам, на месте происшествия работает множество медиков. При этом констатирована смерть нескольких человек, отмечает очевидец.
Update: unknown of extent of injuries, possible 8 - 10 pedestrians struck further when I get it ^gl
— Toronto Police OPS (@TPSOperations) April 23, 2018