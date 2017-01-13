Погиб один человек, пятеро госпитализированы. На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Дом находился в аварийном состоянии и на момент обрушения был пустым, пострадали прохожие.
ВИДЕО: В Стамбуле обрушился семиэтажный дом
В стамбульском районе Зейтинбурну обрушился семиэтажный дом. Об этом 13 января сообщает новостное агентство Dogan. Видео с места событий опубликовано на YouTube.
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