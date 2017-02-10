ВИДЕО: В США возмущены призывом советника Трампа покупать одежду от его дочери Иванки

Глава комитета по этике американского конгресса Джейсон Чейфец осудил действия советника президента Келлиэнн Конуэй, которая в телеэфире Fox News призвала зрителей покупать товары из коллекций Иванки Трамп, передает Русская служба Би-би-си.

По словам Джейсона Чейфеца, призыв Конуэй идти и покупать одежду от Иванки Трамп был неприемлемым, неправильным и явно выходил за границы дозволенного.

Согласно существующим этическим правилам, сотрудники Белого дома не имеют права рекламировать или представлять какой-либо товар, услугу или компанию.

Чейфец заявил, что Белый дом должен сообщить о заявлении советника в эфире Fox News правительственному управлению по этике, которое, в свою очередь, должно проверить выступление Конуэй.

По словам Чейфеца, представители Демократической партии в конгрессе намерены написать соответствующее обращение к Дональду Трампу. "Этим вопросом необходимо заняться. Здесь не может быть никаких "если" и "но", — сказал Джейсон Чейфец.

Ранее стало известно, что один из крупнейших в США ритейлеров модной одежды Nordstrom отказался продавать продукцию принадлежащей дочери президента США дизайнерской компании, в том числе сумки и туфли. Тогда Дональд Трамп обвинил Nordstrom в предвзятом отношении к Иванке.

Реакция Трампа вызвала возмущение демократов, которые заявили, что неприемлемо и неэтично "набрасываться на частную компанию за то, что та отказалась участвовать в преумножении богатства его семьи".

Бывший юрисконсульт Белого дома по вопросам этики Норман Эйсен назвал высказывание Дональда Трампа возмутительным и посоветовал ритейлеру Nordstrom подать на Трампа в суд за нарушение действующего в Калифорнии закона о борьбе с недобросовестной конкуренцией.

Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер попытался замять скандал, сказав, что решение Nordstrom было политическим, а президент просто отреагировал на нападки в адрес своей дочери.