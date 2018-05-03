ВИДЕО: В США разбился военный самолет ”Геркулес”: выживших нет

В американском штате Джорджия потерпел крушение самолет C-130 Hercules. Об этом сообщает в Twitter Ассоциация профессиональных пожарных города Саванны.
На борту находились девять человек. Изначально сообщалось, что погибло не менее двоих членов экипажа. Однако позднее известно, что в результате ЧП не выжил никто. Об этом сообщает News4Jax.
Место происшествия оцеплено, здесь работают сотрудники экстренных служб. Причины катастрофы пока неизвестны.
СМИ сообщают, что инцидент произошел рядом с городами Саванна и Порт-Уэнтворт. Утверждается, что рухнувший лайнер принадлежит Национальной гвардии Пуэрто-Рико.
По данным телекомпании Fox News, воздушное судно выполняло перелет на военно-воздушную базу Дэвис-Монтан в штате Аризона. Катастрофа произошла вскоре после взлета.
Фотография с места ЧП появилась в Сети. На снимке виден хвост самолета, лежащий рядом с шоссе. Над ним виднеется огонь и черный дым.