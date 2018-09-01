ВИДЕО: В Сочи самолет во время грозы скатился в реку и загорелся — пострадали 18 человек, один погиб

Лайнер, прибывший в Сочи из Москвы в ночь на 1 сентября, при посадке выкатился со взлетно-посадочной полосы в реку. В результате у него загорелись оба крыла и левый двигатель, разрушилось шасси, была повреждена носовая часть.

На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадали 18 пассажиров, включая трех детей. Одному взрослому и двум детям потребовалась госпитализация, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Сотрудник аэропорта скончался в результате сердечного приступа.

На месте скончался руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян, уточнили "Интерфаксу" в Министерстве транспорта РФ.

По словам главы ведомства Евгения Дитриха, погибший сотрудник первым прибыл на место аварии, помогал эвакуировать пассажиров и координировал работу служб аэропорта. У него не выдержало сердце.

Состояние здоровья двоих пилотов и четырех человек кабинного экипажа удовлетворительное. Пострадавшие получили в основном ссадины и ушибы, добавили в Минтрансе.

Перед посадкой самолета в районе сочинского аэропорта бушевали гроза, сильный дождь и шквалистый ветер, сообщила ТАСС заместитель начальника Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей Валентина Федорова.

По ее словам, в момент катастрофы наблюдался ливень категории "опасное явление", за час выпало 66,2 мм осадков, наблюдалось шквалистое усиление ветра до 23 метров в секунду и грозовая активность. В то же время специалист отметила, что такие ливни не редкость для субтропического климата Сочи.

По данным паблика Mash, из-за сильного ветра пилоты не смогли посадить самолет с первого раза и уходили на второй круг.