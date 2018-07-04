ВИДЕО: В Сочи автомобиль сбил шестерых пешеходов на тротуаре, как минимум один погибший

Сегодня днем, 4 июля, в Дагомысе около остановки Чайфабрика произошла авария со смертельным исходом, когда потерявший управление автомобиль выехал на полосу встречного движения, беспрепятственно ее пересек, а затем задавил шестерых пешеходов, беспечно идущих по такому, казалось бы, безопасному тротуару.

Очевидцы утверждают, что причиной аварии послужила усталость водителя — он банально уснул за рулем. На данный момент известно, что в результате ДТП погиб один мужчина. Еще две женщины с тяжелыми травмами попали в больницу. О других пострадавших не сообщается.