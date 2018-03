ВИДЕО: В штате Флорида спустя пять дней после открытия обрушился пешеходный мост: есть жертвы

В Майами произошло обрушение пешеходного моста, возведенного всего пять дней назад на территории Международного университета штата Флорида. В результате происшествия несколько человек погибли. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на заявление местных правоохранительных органов.

Как отмечают журналисты, в настоящее время на месте обрушения находятся спасатели, медики, сотрудники экстренных служб и полицейские. По предварительной информации, на автомобильной дороге под мостом из-за обрушения произошло ДТП с несколькими машинами. Вероятно, там тоже есть пострадавшие.

Мост, обрушившийся в четверг, был открыт всего пять дней назад - в минувшую субботу, 10 марта. Строительство инженерной конструкции обошлось университету в 14,2 млн долларов. Деньги на реализацию проекта были получены учебным заведением от Министерства транспорта США.

Информацию о гибели нескольких человек в результате обрушения моста подтверждает и телеканал CBS. Журналисты уточняют, что под обломками находится несколько автомобилей, в которых, предположительно, есть пострадавшие.

В связи с трагическим происшествием на своей территории руководство университета FIU уже опубликовало официальное заявление. "Мы шокированы и огорчены трагическими событиями. В настоящее время мы продолжаем спасательную операцию и сбор информации о произошедшем. Мы работаем вместе с властями и экстренными службами", - заявили в университете.

Официальный представитель дорожной полиции Флориды Алехандро Камачо в телефонном разговоре с журналистами агентства Reuters также заявил о нескольких погибших в результате происшествия, но не смог уточнить их точное количество.

По его словам, по меньшей мере пять автомобилей оказались под завалами в результате обрушения пешеходного моста, длина которого составляла 53 метра, а высота - около 950 тонн.

THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN

— Gabriela Collazo (@GabrielaRose12) March 15, 2018