ВИДЕО: В сети появилось новогоднее обращение Путина 2019

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина уже есть в сети.
Глава РФ уже поздравил жителей Дальнего Востока с Новым Годом, который там уже наступил.
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Новогоднее обращение президента России Владимира Путина уже есть в сети.
Глава РФ уже поздравил жителей Дальнего Востока с Новым Годом, который там уже наступил.
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