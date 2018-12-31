31.12.2018, 15:52

ВИДЕО: В сети появилось новогоднее обращение Путина 2019

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rus.delfi.ee
EST 13

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина уже есть в сети.

Глава РФ уже поздравил жителей Дальнего Востока с Новым Годом, который там уже наступил.

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