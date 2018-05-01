01.05.2018, 17:50

ВИДЕО: В Сан-Паулу после пожара обрушилось 26-этажное здание


РБК
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В центре бразильского мегаполиса Сан-Паулу обрушился горящий многоэтажный дом. По предварительным сведениям, погиб один человек и трое пропали без вести. Здание было выведено из эксплуатации. В нем жили около 80 сквоттеров.

В центре Сан-Паулу обрушился горящий многоэтажный дом, сообщает бразильская газета Folha de S.Paulo.

По данным полиции, здание было официально выведено из эксплуатации. Эвакуированные жильцы указывают, что в нем находилось не менее 80 сквоттеров. Часть населявших здание жителей удалось своевременно эвакуировать. По данным телеканала Globo, в здании было 26 этажей, на которых жили 50 человек. Издание UOL сообщает, что в доме могли проживать до 100 человек. В пожаре погиб один человек, трое пропали без вести. Возгорание началось на пятом этаже и быстро охватило все здание, предположительно из-за газового баллона.

Огонь перешел на соседнее здание, но угрозы его обрушения нет. Место обрушения и несколько окружающих его кварталов оцеплены полицией и пожарными. По данным пожарной службы Сан-Паулу, в операции по ликвидации последствий участвуют не менее 160 человек личного состава и 57 единиц техники. Часть людей успели эвакуировать, многие из них потеряли в огне свои вещи и документы. Пожарные пока не обладают данными о росте числа жертв.

Здание было построено в 1960-е годы в районе Ларго-де-Паисанду.

Сан-Паулу является крупнейшим городом Бразилии, самым густонаселенным в Южном полушарии и одним из самых густонаселенных в мире (около 20 млн человек, включая пригороды). Одной из проблем города является нехватка жилья и взрывной рост трущоб-фавелл на окраинах. В то же время из когда-то процветающих центральных районов Сан-Паулу, страдающих от деградации, наблюдается отток населения, и многие здания пустуют. В них самовольно селятся беднейшие горожане-сквоттеры. Сан-Паулу также известен своим высоким уровнем криминогенности.

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