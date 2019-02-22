ВИДЕО: В Самаре женщина привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

Как рассказал "Комсомольской правде" депутат собрания представителей Красноярского района Самарской области Азат Туймасов, мужчина умер от туберкулеза, а потом долгое время лежал в морге, потому что его бывшая гражданская жена не могла собрать денег на захоронение. "Недавно она нашла организацию — ИП Воробьев, которая согласилась захоронить мужчину за приемлемую цену. Однако тут начались проблемы. На кладбище Рубежное действует настоящая монополия. Там хоронит только одна фирма", — заявил депутат.

Фирме, с которой связалась женщина, сначала не хотели выдавать разрешение на захоронение, а после того, как необходимые документы все же дали, долго не могли получить участок. После этого на место прибыли около 30 человек, которые не дали похоронщикам выкопать могилу. Конфликт продолжился в больнице: узнав, что близкие мужчины решили отвезти его к зданию местного правительства, злоумышленники не давали вывезти тело покойного из морга. В итоге женщина все же отвезла гроб к зданию регионального правительства, чтобы привлечь внимание к ситуации.

В администрации Самары заявили, что направление на муниципальное кладбище было выдано беспрепятственно в день обращения, а сотрудники похоронной конторы действовали в соответствии с регламентом. Там предположили, что инцидент является провокацией.

Между тем губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что поручил департаменту по борьбе с коррупцией и главе города "жестко" разобраться в произошедшем и пообещал, что вся информация о ситуации будет предана огласке. Кроме того, министерству социальной защиты поручено оказать поддержку родственникам умершего. Полиция проводит проверку инцидента.