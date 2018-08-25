ВИДЕО: В российском Кузбассе нашли самую адскую колонию, где зеков годами пытают и насилуют "без нарушений"

Курмангалеев рассказал своему адвокату, что "активисты" сперва подвергли его пыткам и сексуальному насилию в помещении воспитательной работы после отбоя: душили целлофановым пакетам, пытались заставить целовать половой член, спустили штаны и засовывали в анальное отверстие черенок от метлы, а затем вынудили написать отказ от ранее написанных им заявлений и жалоб. В курсе всего происходившего был замначальника колонии по безопасности и оперативной работе Сергей Селиванов, добавил осужденный.

По его словам, с тех пор он подвергался в колонии ежедневным избиениям и насилию, а 28 марта 2018 года ранил одного их своих мучителей, вырвав у него нож, после чего убежал в зону, где есть камеры видеонаблюдение. "Через несколько часов начальник колонии [Игорь] Ледер выписал мне 15 суток [ШИЗО] за якобы созданную конфликтную ситуацию, — рассказал Курмангалеев. — Через пять суток меня вывезли в ИК-37 поселка Яя".

Самая "адская" колония в Кузбассе

По словам Курмангалеева, 2 апреля, сразу после этапа в ИК-37, его избили несколько сотрудников, в числе которых были начальник колонии Евгений Овчаров, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Толканов и еще двое сотрудников, а затем под угрозой изнасилования приказали мыть туалет, после чего отправили досиживать 10 суток в штрафном изоляторе.

Жена Курмангалеева, побывавшая на свидании с супругом, рассказал, что заключенные в ИК-37 при передвижении по колонии представляются не по фамилии, как это везде принято, а по названию различных животных, картинки с изображением которых есть в нагрудном кармане у каждого осужденного. Курмангалееву достался страус и он представляется: "Я страус такой-то".

Курмангалеев попытался передать жалобы через супругу, но их отобрали на выходе из колонии под угрозой насилия, рассказала Хаттарова "Медузе". Она написала жалобы заново, уже от своего имени, и повезла их в прокуратуру, Следственный комитет и ФСИН по Кемеровской области. Сотрудники СК опросили Курмангалеева, и он подтвердил слова жены. Региональные прокуратура и ФСИН провели в ИК-37 проверки и нарушений не нашли, пишет издание.

Проверяющие никогда не находят нарушений

Жители поселка Яя рассказали Хаттаровой, что все обращения бесполезны — вместо проверок некоторым родственникам заключенных начинают угрожать, а тех, кто пишет жалобы из колонии, пытают еще больше.

Через два дня после встречи с супругой, Курмангалеева посадили в ШИЗО на 15 суток "по причине безадресной нецензурной брани", а в июне вывезли в СИЗО-3 в Мариинске, где ему добавили новое обвинение в умышленном причинении вреда здоровья осужденному, которого он ранил в ИК-1 в этом городе, и который летом 2018 года уже вышел на свободу.

В сентябре 2017 года правозащитник Владимир Осечкин из проекта "Гулагу.нет" сообщил о массовом избиении заключенных в ИК-1, которым при этом угрожали отправкой в ИК-37, где их изнасилуют. В июне 2018-го правозащитник Борис Ушаков сообщил, что в СИЗО-1 Кемеровской области сотрудники пригрозили заключенному: если он не будет доносить на своих сокамерников, его отправят в "самую худшую командировку" в ИК-37, где его ожидает "ад".

Ушаков рассказал "Медузе", что ИК-37 считается самой жестокой в регионе: "Обычно туда помещают заключенных с целью отомстить и заставить отказаться от жалоб, которые они писали до этого. В ИК-37 многие мои заявители были не только избиты, но и изнасилованы".

В июле 2016 года правозащитники "Гулагу.нет" сообщали, что заключенных в ИК-37 обыскивал и избивал ОМОН и сотрудники колонии, в том числе Овчаров, который теперь является начальником данного учреждения.

12 сентября 2017 года из-за очередного избиения ОМОНом 12 заключенных ИК-37 вскрыли себе вены, а один попытался повеситься. Осужденный Михаил Красильников рассказал адвокату Екатерине Селивановой, что сотрудники колонии Овчаров, Толканов и Марков изнасиловали его дубинкой, заставляя подписать заявление о сотрудничестве с руководством ИК. Тех, кого уводили в ШИЗО, избивали и окунали головой в унитаз, добавил Красильников. Его рассказ был опубликован на сайте проекта "Территория пыток"

Также Селиванова записала на видео показания другого своего подзащитного — Ильи Паникоровского, который рассказал на камеру, что после избиения сотрудниками колонии, среди которых опять же был Овчаров, он вскрыл себе вены и потерял сознание, а когда очнулся, от него стали требовать подписать заявление о сотрудничестве.

"Овчаров набрал емкость с какой-то жидкостью, сказал, что это моча, и облил меня, — поведал Паникоровский. — Потом с меня сняли штаны и пытались засунуть ершик в анальное отверстие, после таких действий во избежание изнасилования я все-таки подписал заявление".