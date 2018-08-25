ВИДЕО: В российском Кузбассе нашли самую адскую колонию, где зеков годами пытают и насилуют "без нарушений"

Сетевое издание "Медуза" обнародовало жуткие сведения об исправительной колонии N37 в Кемеровской области, где с подачи руководства годами безнаказанно жестоко пытают и насилуют заключенных, заставляя их назвать себя различными животными и вынуждая сотрудничать с администрацией ИК.
Эта колония, расположенная в населенном пункте Яя, считается самой "адскою" в регионе, и ей пугают осужденных из других "зон". Сообщения об избиениях и пытках в ИК-37 поступают регулярно, но проверяющие органы никаких нарушений не находят, сообщается в публикации от 23 августа.
На следующий день региональный Следственный комитет объявил о начале доследственной проверки по "выявленной в СМИ информации" об избиении осужденного в одной из колоний региона сотрудниками учреждения. Ход проверки взят на контроль руководством ведомства, по ее итогам будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте СК. Фамилия заключенного в пресс-релизе не уточняется.
В публикации Медузы приведены свидетельства нескольких заключенных из ИК-37, их родственников и адвокатов. Так, жительница Башкирии Оксана Хаттарова в письме, присланном в редакцию издания, рассказала, как ее мужа Руслана Курмангалеева, приговоренного в декабре 2012 года к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за бандитизм и разбой, сперва несколько лет систематически били и пытали в ИК-1 в городе Мариинске Кемеровской области, а его жалобы в прокуратуру и общественную наблюдательную комиссию ОНК региона привели к переводу в другой отряд, где содержались "активисты" — осужденные, сотрудничающие с руководством колонии и выполняющие ее поручения.
Курмангалеев рассказал своему адвокату, что "активисты" сперва подвергли его пыткам и сексуальному насилию в помещении воспитательной работы после отбоя: душили целлофановым пакетам, пытались заставить целовать половой член, спустили штаны и засовывали в анальное отверстие черенок от метлы, а затем вынудили написать отказ от ранее написанных им заявлений и жалоб. В курсе всего происходившего был замначальника колонии по безопасности и оперативной работе Сергей Селиванов, добавил осужденный.
По его словам, с тех пор он подвергался в колонии ежедневным избиениям и насилию, а 28 марта 2018 года ранил одного их своих мучителей, вырвав у него нож, после чего убежал в зону, где есть камеры видеонаблюдение. "Через несколько часов начальник колонии [Игорь] Ледер выписал мне 15 суток [ШИЗО] за якобы созданную конфликтную ситуацию, — рассказал Курмангалеев. — Через пять суток меня вывезли в ИК-37 поселка Яя".
Самая "адская" колония в Кузбассе
По словам Курмангалеева, 2 апреля, сразу после этапа в ИК-37, его избили несколько сотрудников, в числе которых были начальник колонии Евгений Овчаров, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Толканов и еще двое сотрудников, а затем под угрозой изнасилования приказали мыть туалет, после чего отправили досиживать 10 суток в штрафном изоляторе.
Жена Курмангалеева, побывавшая на свидании с супругом, рассказал, что заключенные в ИК-37 при передвижении по колонии представляются не по фамилии, как это везде принято, а по названию различных животных, картинки с изображением которых есть в нагрудном кармане у каждого осужденного. Курмангалееву достался страус и он представляется: "Я страус такой-то".
Курмангалеев попытался передать жалобы через супругу, но их отобрали на выходе из колонии под угрозой насилия, рассказала Хаттарова "Медузе". Она написала жалобы заново, уже от своего имени, и повезла их в прокуратуру, Следственный комитет и ФСИН по Кемеровской области. Сотрудники СК опросили Курмангалеева, и он подтвердил слова жены. Региональные прокуратура и ФСИН провели в ИК-37 проверки и нарушений не нашли, пишет издание.
Проверяющие никогда не находят нарушений
Жители поселка Яя рассказали Хаттаровой, что все обращения бесполезны — вместо проверок некоторым родственникам заключенных начинают угрожать, а тех, кто пишет жалобы из колонии, пытают еще больше.
Через два дня после встречи с супругой, Курмангалеева посадили в ШИЗО на 15 суток "по причине безадресной нецензурной брани", а в июне вывезли в СИЗО-3 в Мариинске, где ему добавили новое обвинение в умышленном причинении вреда здоровья осужденному, которого он ранил в ИК-1 в этом городе, и который летом 2018 года уже вышел на свободу.
В сентябре 2017 года правозащитник Владимир Осечкин из проекта "Гулагу.нет" сообщил о массовом избиении заключенных в ИК-1, которым при этом угрожали отправкой в ИК-37, где их изнасилуют. В июне 2018-го правозащитник Борис Ушаков сообщил, что в СИЗО-1 Кемеровской области сотрудники пригрозили заключенному: если он не будет доносить на своих сокамерников, его отправят в "самую худшую командировку" в ИК-37, где его ожидает "ад".
Ушаков рассказал "Медузе", что ИК-37 считается самой жестокой в регионе: "Обычно туда помещают заключенных с целью отомстить и заставить отказаться от жалоб, которые они писали до этого. В ИК-37 многие мои заявители были не только избиты, но и изнасилованы".
В июле 2016 года правозащитники "Гулагу.нет" сообщали, что заключенных в ИК-37 обыскивал и избивал ОМОН и сотрудники колонии, в том числе Овчаров, который теперь является начальником данного учреждения.
12 сентября 2017 года из-за очередного избиения ОМОНом 12 заключенных ИК-37 вскрыли себе вены, а один попытался повеситься. Осужденный Михаил Красильников рассказал адвокату Екатерине Селивановой, что сотрудники колонии Овчаров, Толканов и Марков изнасиловали его дубинкой, заставляя подписать заявление о сотрудничестве с руководством ИК. Тех, кого уводили в ШИЗО, избивали и окунали головой в унитаз, добавил Красильников. Его рассказ был опубликован на сайте проекта "Территория пыток"
Также Селиванова записала на видео показания другого своего подзащитного — Ильи Паникоровского, который рассказал на камеру, что после избиения сотрудниками колонии, среди которых опять же был Овчаров, он вскрыл себе вены и потерял сознание, а когда очнулся, от него стали требовать подписать заявление о сотрудничестве.
"Овчаров набрал емкость с какой-то жидкостью, сказал, что это моча, и облил меня, — поведал Паникоровский. — Потом с меня сняли штаны и пытались засунуть ершик в анальное отверстие, после таких действий во избежание изнасилования я все-таки подписал заявление".
Показания Красильникова и Паникоровского позже подтвердил правозащитникам из "Гулагу.нет" бывший заключенный ИК-37 Даниил Круглов, вышедший на свободу 28 сентября 2017 года, отмечает издание.
Через неделю после того избиения появилась информация о том, что региональный СК начал проверку действий сотрудников колонии. Однако проверка не нашла нарушений, а 25 октября 2017 года в отношении Паникоровского и Красильникова возбудили новые уголовные дела — по ст. 206 ("Заведомо ложный донос") УК РФ.
По странному стечению обстоятельств, на следующий день адвокат обоих осужденных Селиванова погибла в ДТП на трассе в Кемеровской области — ее машина столкнулась с бензовозом. Через девять дней неизвестные осквернили ее могилу. Рассмотрение дела Паникоровского, который уже освободился, и Красильникова еще продолжается.
В марте 2018 года московский правозащитник Сергей Охотин сообщил, что в ИК-37 был найден мертвым заключенный Юрий Кулешов. По словам Охотина, руководство колонии и региональное следствие считают, что осужденный повесился, но правозащитник указывает, что на видео, снятом в день похорон, видна гематома на голове Кулешова. По данным "Гулагу.нет", Кулешов был братом Даниила Круглова, бывшего заключенного ИК-37, который рассказал об избиении в колонии.
Освободившийся из ИК-37 Паникоровский сообщил "Медузе", что он находился в этой колонии шесть лет, и был свидетелем того, как осужденных там избивают, унижают и заставляют подписывать различные бумаги. По его словам, "там ужас что творится". Также он подтвердил сведения насчет картинок с животными. При этом всех заключенных еще и заставляют дружно петь песни о том, "как они любят ИК-37", добавил Паникоровский.
"Жалобы писать бесполезно — ответы никогда не приходят", — отметило он. — И сделать ничего нельзя — к нам приезжала ОНК, мы им рассказали про избиения в сентябре, теперь нас же и судят".
В кемеровской ОНК корреспонденту издания сообщили по телефону, что последняя жалоба из ИК-37 поступила в комиссию около полугода назад от одного осужденного на условия содержания. Также там сказали, что больше года назад заключенные этой колонии пожаловались на применение спецсредств сотрудниками учреждения, но эти жалобы не нашли подтверждения.