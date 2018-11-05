05.11.2018, 14:46

ВИДЕО: В России разразился скандал из-за чиновницы, которая заявила детям, что государство им ничего не должно

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NEWSru.com
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ВИДЕО: В России разразился скандал из-за чиновницы, которая заявила детям, что государство им ничего не должно
Кадр из видео

Не успел еще утихнуть скандал с бывшим министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой, уволенной за слова о том, что на прожиточный минимум можно прожить на кефире и "макарошках", как произошел новый резонансный инцидент с заявлениями еще одной чиновницы.

Директор департамента молодежной политики Свердловской области, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких призвала школьников и их родителей самостоятельно искать возможности для развития, а не надеяться на государство, передает РИА "Новости".

"На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать", — сказала чиновница во время встречи с волонтерами молодежных объединений в администрации Кировграда.

Круглый стол состоялся еще 24 октября, позже видео с речью Глацких вызвало широкий резонанс в Сети.

В своей речи чиновница посетовала, что властям нелегко организовывать мероприятия и финансировать проекты, а также заявила, что чиновники и государственные муниципальные службы работают за "трикопеечные зарплаты".

Глацких высказала мнение, что детям, желающим развиваться, следует "совмещать возможности, которые дает государство, и возможности, которые вы изыскиваете либо сами, либо совместно с родителями".

"Дорогие ребята, у меня к вам огромная просьба: меняйте это в своих головах, у своих друзей, знакомых, одноклассников. Вам государство ничего не должно, вы должны сделать все сами", — подытожила она свое выступление.

Позже Глацких заявила в интервью телеканалу "360", что не говорила о том, что государство ничего не должно молодежи. "Клевета. Такой фразы в принципе не было. Контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать из контекста фразы. Я видео не видела, мне сложно комментировать, что тиражируют", — заявила она.

Глацких пояснила, что отвечала на вопрос из зала. "Разговор о программе и проектах, которые мы делаем для молодежи. А вопрос из зала был относительно того, что государство мало дает и делает для молодежи", — добавила она. "Фраза вырвана [из контекста], и содержание разговора перевернуто. Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи, и государство — лишь помощник в этом вопросе", — пояснила чиновница.

Ольга Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях в художественной гимнастике. В 2016 году она заняла пост главы департамента молодежной политики Свердловской области.

Губернатор назвал слова Глацких "некорректными"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал некорректным высказывание Ольги Глацких. Глава региона планирует обсудить с ней инцидент, передает ТАСС.

"Судя по опубликованному видеоролику, руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, выступая в Кировграде, допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи. Я запрошу полную запись выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы", — написал Куйвашев в понедельник, 5 ноября, на своей официальной странице в Instagram.

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Судя по опубликованному видеоролику, руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, выступая в Кировграде, допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи. Я запрошу полную запись выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы. Но с тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять. Нам предстоит обсудить этот эпизод с Ольгой Глацких, я хочу понять, имела ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции. По итогам этого разговора и изучения полной записи будут делаться оргвыводы. Пока как губернатор хочу выразить сожаление по поводу этого высказывания своей подчиненной.

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Глава региона добавил, что не согласен с тем, что звучит в опубликованной записи. "Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять", — отметил губернатор.

По словам Куйвашева, он намерен обсудить этот эпизод с Глацких и понять, было ли ее высказывание ошибкой.

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Похожий скандал недавно разразился в Саратовской области. Тогда министр труда, занятости и миграции региона Наталья Соколова поспорила с депутатом областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница заявила, что 3,5 тысячи рублей достаточно для удовлетворения "минимальных физиологических потребностей". По ее словам, в прожиточный минимум можно уложиться, "если использовать наши сезонные овощи и фрукты". "Макарошки стоят всегда одинаково. А кефир? Все равно это очень дешево!" — сказала Соколова.

В ответ на предложение попробовать самой перейти на подобный рацион Соколова заявила, что ей не позволяет этого сделать статус министра. После этого чиновницу в тот же день отправили в отставку.

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