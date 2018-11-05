ВИДЕО: В России разразился скандал из-за чиновницы, которая заявила детям, что государство им ничего не должно

Директор департамента молодежной политики Свердловской области, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких призвала школьников и их родителей самостоятельно искать возможности для развития, а не надеяться на государство, передает РИА "Новости".

"На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать", — сказала чиновница во время встречи с волонтерами молодежных объединений в администрации Кировграда.

Круглый стол состоялся еще 24 октября, позже видео с речью Глацких вызвало широкий резонанс в Сети.

В своей речи чиновница посетовала, что властям нелегко организовывать мероприятия и финансировать проекты, а также заявила, что чиновники и государственные муниципальные службы работают за "трикопеечные зарплаты".

Глацких высказала мнение, что детям, желающим развиваться, следует "совмещать возможности, которые дает государство, и возможности, которые вы изыскиваете либо сами, либо совместно с родителями".

"Дорогие ребята, у меня к вам огромная просьба: меняйте это в своих головах, у своих друзей, знакомых, одноклассников. Вам государство ничего не должно, вы должны сделать все сами", — подытожила она свое выступление.