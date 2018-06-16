16.06.2018, 20:30

ВИДЕО: В России начались митинги против повышения пенсионного возраста

 (21)
NEWSru.com
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Россияне, недовольные планами правительства поднять пенсионный возраст, начали выходить на акции протеста - как и опасались в Кремле. Первый такой митинг прошел в Новосибирске, аналогичные акции готовятся в Омске, Сыктывкаре, Саратове и других городах.

Россияне, недовольные планами правительства поднять пенсионный возраст, начали выходить на акции протеста - как и опасались в Кремле. Первый такой митинг прошел в Новосибирске, аналогичные акции готовятся в Омске, Сыктывкаре, Саратове и других городах.

Митинг в Новосибирске собрал около 300 человек. Акцию заявили Партия пенсионеров и "Пенсионеры за достойную жизнь". На нее также пришли члены "Левого фронта", Либертарианской партии и сторонники политика Алексея Навального, сообщает "Тайга.инфо".

Собравшиеся на площади Ленина потребовали от правительства отменить повышение пенсионного возраста, остановить рост цен на бензин и уйти в отставку. "Еще же ОСАГО подняли, сейчас еще какой-нибудь налог на Крым придумают", - говорил один участник другому. На акции был замечен плакат "Путин-Россия. 5:0".

Люди, выступавшие перед собравшимися, призвали сибиряков повторно выйти на новую акцию протеста против повышения пенсионного возраста 28 июня.

В Рязани сегодня, 16 июня, прошли одиночные пикеты против пенсионной реформы, сообщает 7x7. Первым в пикет встал сторонник оппозиционера Алексея Навального Алексей Борисов. Он развернул на площади Победы, перед зданием Муниципального культурного центра плакат: "Работай - плати - подыхай! Требуем отмены повышения пенсионного возраста".

Митинги против новой пенсионной реформу готовятся и в других городах. 1 июля акция против повышения пенсионного возраста планируется в Омске, сообщает "Омск-Информ".

Сыктывкарцы тоже собираются выйти на митинг 1 июля, сообщает PG11.ru. Жители другого города Коми - Сосногорска - намерены протестовать 24 июня, сообщает "Комсомольская правда".

В Саратове акции протеста готовы организовывать КПРФ, говорится на сайте партии.

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Напомним, во время чемпионата мира по футболу, который начался 14 июня и продлится до 15 июля, действуют ужесточенные правила проведения акций. Все митинги, шествия, демонстрации и другие виды акций, которые не связаны со спортивными событиями, в регионах, где проводятся матчи, должны будут проводиться только в тех местах и в то время, которое определят местные власти по согласованию с ФСБ.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания кабинета министров объявил о решении правительства повысить пенсионный возраст. Согласно предложению кабмина, речь идет о поэтапном повышении - с начала следующего года в течение последующих 15 лет. В итоге пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет.

Примечательно, что президент Владимир Путин в 2005 году заявил: "Я против увеличения сроков пенсионного возраста! И пока я президент, такого решения принято не будет!" Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в оправдание своего шефа заметил, что обстоятельства изменились. "здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет назад", - сказал Песков. Он добавил, что "президент не участвует в проработке этого вопроса".

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ВИДЕО: В России начались митинги против повышения пенсионного возраста

16.06.2018
Россияне, недовольные планами правительства поднять пенсионный возраст, начали выходить на акции протеста - как и опасались в Кремле. Первый такой митинг прошел в Новосибирске, аналогичные акции готовятся в Омске, Сыктывкаре, Саратове и других городах.
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