ВИДЕО: В России начались митинги против повышения пенсионного возраста

Россияне, недовольные планами правительства поднять пенсионный возраст, начали выходить на акции протеста - как и опасались в Кремле. Первый такой митинг прошел в Новосибирске, аналогичные акции готовятся в Омске, Сыктывкаре, Саратове и других городах.

Россияне, недовольные планами правительства поднять пенсионный возраст, начали выходить на акции протеста - как и опасались в Кремле. Первый такой митинг прошел в Новосибирске, аналогичные акции готовятся в Омске, Сыктывкаре, Саратове и других городах.

Митинг в Новосибирске собрал около 300 человек. Акцию заявили Партия пенсионеров и "Пенсионеры за достойную жизнь". На нее также пришли члены "Левого фронта", Либертарианской партии и сторонники политика Алексея Навального, сообщает "Тайга.инфо".

Собравшиеся на площади Ленина потребовали от правительства отменить повышение пенсионного возраста, остановить рост цен на бензин и уйти в отставку. "Еще же ОСАГО подняли, сейчас еще какой-нибудь налог на Крым придумают", - говорил один участник другому. На акции был замечен плакат "Путин-Россия. 5:0".

Люди, выступавшие перед собравшимися, призвали сибиряков повторно выйти на новую акцию протеста против повышения пенсионного возраста 28 июня.