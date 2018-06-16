16.06.2018, 20:30

ВИДЕО: В России начались митинги против повышения пенсионного возраста

 (9)
NEWSru.com
EST

Россияне, недовольные планами правительства поднять пенсионный возраст, начали выходить на акции протеста - как и опасались в Кремле. Первый такой митинг прошел в Новосибирске, аналогичные акции готовятся в Омске, Сыктывкаре, Саратове и других городах.

Россияне, недовольные планами правительства поднять пенсионный возраст, начали выходить на акции протеста - как и опасались в Кремле. Первый такой митинг прошел в Новосибирске, аналогичные акции готовятся в Омске, Сыктывкаре, Саратове и других городах.

Митинг в Новосибирске собрал около 300 человек. Акцию заявили Партия пенсионеров и "Пенсионеры за достойную жизнь". На нее также пришли члены "Левого фронта", Либертарианской партии и сторонники политика Алексея Навального, сообщает "Тайга.инфо".

Собравшиеся на площади Ленина потребовали от правительства отменить повышение пенсионного возраста, остановить рост цен на бензин и уйти в отставку. "Еще же ОСАГО подняли, сейчас еще какой-нибудь налог на Крым придумают", - говорил один участник другому. На акции был замечен плакат "Путин-Россия. 5:0".

Люди, выступавшие перед собравшимися, призвали сибиряков повторно выйти на новую акцию протеста против повышения пенсионного возраста 28 июня.

В Рязани сегодня, 16 июня, прошли одиночные пикеты против пенсионной реформы, сообщает 7x7. Первым в пикет встал сторонник оппозиционера Алексея Навального Алексей Борисов. Он развернул на площади Победы, перед зданием Муниципального культурного центра плакат: "Работай - плати - подыхай! Требуем отмены повышения пенсионного возраста".

Митинги против новой пенсионной реформу готовятся и в других городах. 1 июля акция против повышения пенсионного возраста планируется в Омске, сообщает "Омск-Информ".

Сыктывкарцы тоже собираются выйти на митинг 1 июля, сообщает PG11.ru. Жители другого города Коми - Сосногорска - намерены протестовать 24 июня, сообщает "Комсомольская правда".

В Саратове акции протеста готовы организовывать КПРФ, говорится на сайте партии.

ТОП

Напомним, во время чемпионата мира по футболу, который начался 14 июня и продлится до 15 июля, действуют ужесточенные правила проведения акций. Все митинги, шествия, демонстрации и другие виды акций, которые не связаны со спортивными событиями, в регионах, где проводятся матчи, должны будут проводиться только в тех местах и в то время, которое определят местные власти по согласованию с ФСБ.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания кабинета министров объявил о решении правительства повысить пенсионный возраст. Согласно предложению кабмина, речь идет о поэтапном повышении - с начала следующего года в течение последующих 15 лет. В итоге пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет.

Примечательно, что президент Владимир Путин в 2005 году заявил: "Я против увеличения сроков пенсионного возраста! И пока я президент, такого решения принято не будет!" Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в оправдание своего шефа заметил, что обстоятельства изменились. "здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет назад", - сказал Песков. Он добавил, что "президент не участвует в проработке этого вопроса".

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: Президент Кальюлайд посетила зону масштабного лесного пожара, который до сих пор не могут потушить

16.06.2018
Лес в Википалу в Харьюмаа горит уже неделю. За это время огонь уничтожил 200 гектаров леса. К счастью, с помощью спасателей и добровольцев распространению огня положили конец, но работы по тушению еще не завершены.
Подробнее

Парадокс: почему в муниципальных домах живут те, кто не является малоимущим?

16.06.2018
”В нашем доме недавно поселился замечательный сосед, — рассказывает жительница Таллинна Елена. — Купил квартиру, вошел в правление. Но между делом сообщил, что жить он здесь в ближайшее время не будет, потому что у него есть муниципальная квартира на Раадику, и договор продлевать еще только через два года. Так что пока тут поживут друзья”.
Подробнее


Канадец отсудил у бывшей девушки 350 тысяч долларов. Она сломала ему карьеру

16.06.2018
Молодой кларнетист Эрик Абрамовиц отсудил 350 тысяч канадских долларов у своей бывшей подруги, которая сознательно испортила перспективы его музыкальной карьеры, выдав себя за него.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106331001
199,80 €
119,88 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106331003
199,80 €
119,88 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-15% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
169,15 €

МНЕНИЕ: Правительство Эстонии: диагноз – незрелость

16.06.2018
Ситуация с абсолютно провальной и деструктивной антиалкогольной политикой правительства наглядно демонстрирует не только политическую, но даже простую человеческую незрелость наших руководителей. Как оказалось, министры не способны провести элементарный анализ последствий своих действий, а главное — признать допущенные грубейшие просчеты и отменить решения, которые продолжают гробить целую отрасль и связанные с ней сектора экономики.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


На границе США почти 2000 детей нелегальных мигрантов разлучены с родителями

16.06.2018
С середины апреля по конец мая США разместили в специальных центрах или патронатных семьях 1995 детей нелегальных мигрантов. Ранее США объявили политику "нулевой толерантности" в отношении нелегалов.
Подробнее


Ремонт Гонсиори задерживается: на очереди серьезная реорганизация движения на перекрестке с Пронкси

16.06.2018
Как сообщает Раэпресс, на ремонтируемом участке улицы Гонсиори в центре Таллинна, задерживаются работы. Причина — составленный в ходе проектирования геодезический план и реальное расположение коммуникаций не совпадают, что вызывает необходимость изменения технологии работ и требует дополнительного времени.
Подробнее


США и Китай обложили товары друг друга пошлинами. Начало торговой войны?

16.06.2018
Президент США Дональд Трамп решил наложить таможенные пошлины в размере 25% на целый ряд товаров из Китая на общую сумму в 50 млрд долларов. Он обвиняет Китай в систематической краже интеллектуальной собственности.
Подробнее