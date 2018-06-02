02.06.2018, 18:31

ВИДЕО: В Риге прошел митинг "За русские школы, за право учиться на родном языке!"

 (8)
rus.DELFI.lv
EST 1

В субботу в полдень в Риге в Латвии началась акция протеста "Марш в защиту детей. За русские школы, за право учиться на родном языке!".

Организатор акции протеста — Русский союз Латвии. Маршрут шествия — от памятника Стрелкам по Вецриге к зданию Кабинета министров.

Как пишет латвийский Delfi со ссылкой на LETA, присутствующие держали в руках российские и латвийские флаги, флажки с символикой РСЛ и плакаты с надписями "Учебный год закончился — борьба продолжается", "Русские не сдаются", "Остановите языковой геноцид!", "Если нет уважения — нет лояльности", "Это не реформа — это репрессии", "Нет ассимиляции!" и др.

Митинг открыли Митрофанов и Жданок, затем перед собравшимися выступили бывший депутат Рижской думы и Сейма Яков Плинер и др.

Митрофанов в своем выступлении пообещал собравшимся, что, несмотря на попытки запугивания, борьба за русский как язык обучения в школах будет продолжена и закончится победой.

Около 12.30 под дробь барабанов колонна протестующих прошла от площади Стрелниеку по ул. Калькю к зданию Кабинета министров. Участники шествия остановились у здания Рижской думы и потребовали, чтобы она "не спала, а защищала права детей".

В шествии в основном участвовали люди старшего и среднего поколения, некоторые были с детьми, но молодежи среди участников акции было мало. Шествие возглавляли две маленькие девочки, которые несли плакат с требованием учиться на русском языке.

Возле здания Кабинета министров Митрофанов вновь обратился к присутствующим, заявив, что РСЛ должен взять власть в Латвии, чтобы остановить реформу и обеспечить развитие страны. Он подчеркнул, что партия не остановится на сегодняшней акции и продолжит привлекать единомышленников. Следующие крупные протесты против реформы пройдут осенью, а летом будет организовано несколько небольших акций.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Президент Кальюлайд требует называть ситуацию в Донбассе войной

02.06.2018
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что, говоря об Украине и Грузии, необходимо называть вещи своими именами. "Война есть война и оккупация есть оккупация", — заявила глава государства в Таллинне на конференции, посвященной памяти эстонского экс-президента Леннарта Мери. Ее слова приводит в субботу, 2 июня, пресс-служба президентской администрации.
Подробнее


Важно! Какие машины не смогут ездить на биотопливе, которое теперь обязаны продавать все заправки

02.06.2018
С 1 мая в Эстонии начали действовать новые топливные стандарты. Это значит, что теперь биодобавки должны занимать не менее 3,1% от общего объема бензина или дизеля. Население восприняло эту новость пессимистично: многие тут же начали жаловаться на проблемы с машинами — и работать стали хуже, и вообще глохнут. Так ли страшен черт, как его малюют, и владельцам каких автомобилей действительно стоит опасаться проблем — выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ГРАФИК: Кто из эстонских политиков по уши в долгах? Лидируют Тынисте, Пало и Репс

02.06.2018
Министр финансов Тоомас Тынисте, согласно данным прошлого года, заработал больше всего денег по сравнению с другими эстонскими политиками. Однако у Тынисте одновременно и самые большие долги.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100111
169,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
-20% Meeste käekell Police LEAGUE PL.15040XCYR/01
129,- €
103,20 €

Полиция нашла пропавшую 12-летнюю Керту здоровой и невредимой

02.06.2018
Ранее полиция просит помощи в поиске 12-летней Керту из Хаапсалу, которая в пятницу вечером поехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. Девочку нашли в субботу около 16:30. С ней все в порядке!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Эстония потратит около 190 млн евро, чтобы укрепить границу с РФ

02.06.2018
Эстония планирует начать строительство инфраструктуры и системы технического наблюдения на границе с Россией в 2019 году и завершить до 2026 года, затратив на эти цели 188 млн евро. Об этом сообщает 2 июня на сайте Рийгикогу.
Подробнее