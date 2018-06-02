02.06.2018, 18:31

ВИДЕО: В Риге прошел митинг "За русские школы, за право учиться на родном языке!"

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rus.DELFI.lv
EST

В субботу в полдень в Риге в Латвии началась акция протеста "Марш в защиту детей. За русские школы, за право учиться на родном языке!".

Организатор акции протеста — Русский союз Латвии. Маршрут шествия — от памятника Стрелкам по Вецриге к зданию Кабинета министров.

Как пишет латвийский Delfi со ссылкой на LETA, присутствующие держали в руках российские и латвийские флаги, флажки с символикой РСЛ и плакаты с надписями "Учебный год закончился — борьба продолжается", "Русские не сдаются", "Остановите языковой геноцид!", "Если нет уважения — нет лояльности", "Это не реформа — это репрессии", "Нет ассимиляции!" и др.

Митинг открыли Митрофанов и Жданок, затем перед собравшимися выступили бывший депутат Рижской думы и Сейма Яков Плинер и др.

Митрофанов в своем выступлении пообещал собравшимся, что, несмотря на попытки запугивания, борьба за русский как язык обучения в школах будет продолжена и закончится победой.

Около 12.30 под дробь барабанов колонна протестующих прошла от площади Стрелниеку по ул. Калькю к зданию Кабинета министров. Участники шествия остановились у здания Рижской думы и потребовали, чтобы она "не спала, а защищала права детей".

В шествии в основном участвовали люди старшего и среднего поколения, некоторые были с детьми, но молодежи среди участников акции было мало. Шествие возглавляли две маленькие девочки, которые несли плакат с требованием учиться на русском языке.

Возле здания Кабинета министров Митрофанов вновь обратился к присутствующим, заявив, что РСЛ должен взять власть в Латвии, чтобы остановить реформу и обеспечить развитие страны. Он подчеркнул, что партия не остановится на сегодняшней акции и продолжит привлекать единомышленников. Следующие крупные протесты против реформы пройдут осенью, а летом будет организовано несколько небольших акций.

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