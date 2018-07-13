ВИДЕО: В результате взрыва бомбы на предвыборном митинге в Пакистане погибли более 120 человек

Число жертв теракта, совершенного 13 июля в юго-западной провинции Пакистана Белуджистан, достигло 128 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP. Ответственность за взрыв бомбы во время многолюдного предвыборного митинга взяли на себя боевики из террористической группировки "Исламское государство"*.

Местные СМИ отмечают, что главной целью нападения мог быть один из кандидатов на выборах в парламент страны — представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Заявление о причастности к теракту ИГ* распространило подконтрольное боевикам агентство Amaq. Террористы объявили о том, что один из них подорвал себя, однако не привели никаких явных доказательств своей причастности к теракту, отмечает AP.

За последнюю неделю это уже третий подобный инцидент в стране. Ранее сегодня взрыв произошел на встрече избирателей в городе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва, в результате погибли четыре человека, 39 пострадали.