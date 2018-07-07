07.07.2018, 16:31

ВИДЕО: В результате наводнений в Японии погибли не менее 20 человек


Deutsche Welle
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Ливневые дожди в Японии привели к наводнениям и оползням, в результате которых не менее 20 человек погибли, а еще 48 - пропали без вести. Власти объявили об эвакуации 1,9 миллиона человек.

В результате наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями, в Японии погибли не менее 20 человек. Еще 48 человек пропали без вести. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в субботу, 7 июля, назвал сложившуюся ситуацию "чрезвычайно серьезной" и поручил кабинету министров предпринять все необходимое для спасения граждан.

Дожди и оползни в префектурах Хиросима, Эхимэ, Окаяма и Киото привели к смыву ряда мостов и затоплению улиц. В некоторых жилых районах уровень воды достигает нескольких метров, отмечает информационное агентство AFP.

Объявлена эвакуация 1,9 млн человек

Власти страны объявили об эвакуации 1,9 млн человек. По данным японской телерадиовещательной корпорации NHK, в безопасные районы необходимо перевезти свыше 3 млн человек.

Метеорологическая служба Японии сообщила о землетрясении магнитудой 6,0, которое в субботу было зафиксировано в районе Токио. Однако предупреждение о возможности цунами выпущено не было.

По информации правительства, в ликвидации последствий ненастья участвуют 48 тысяч солдат, полицейских и сотрудников пожарной службы. Еще 21 тысяча солдат находятся в режиме готовности. Армии приказано направить все доступные ресурсы на спасательные работы, заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

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