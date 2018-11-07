07.11.2018, 20:57

ВИДЕО: В Приморье на свалку выбросили надгробия героев СССР

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Lenta.ru
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Foto: Andres Putting

Жители Приморья прислали в редакцию ”Ленты.ру” видео, на котором видны выброшенные на свалку надгробия героев-пограничников, погибших 2 и 15 марта 1969 года во время советско-китайского конфликта на острове Даманский.

На надгробиях читаются фамилии начальника погранзаставы Лаврентия Григорьева, старшего лейтенанта Льва Маньковского, героя Советского Союза, старшего лейтенанта Ивана Стрельникова, героя Советского Союза, полковника Демократа Леонова и старшего лейтенанта Николая Буйневича.

Фамилии и внешний вид надгробий полностью соответствуют мемориалу с братской могилы Героев Даманского в городе Дальнереченске (Приморский Край). Из-за разницы во времени официальных комментариев от правоохранительных органов Приморья получить не удалось.

Дальнереченск — самый дальний и старейший город Приморья на границе с Китаем. Конфликт на острове Даманский происходил в марте 1969 года, когда на советскую погранзаставу напали китайские военнослужащие. В результате столкновения погибли 58 советских пограничников и 94 получили ранения. С китайской стороны число жертв засекречено, по данным перебежчиков, оно составляет около 300 человек.

Советские и китайские войска были приведены в состояние повышенной боеготовности. По всему СССР прошли массовые акции протеста. Посольства и консульства КНР закидывали чернильницами и тухлыми яйцами.

Переговоры по урегулированию ситуации вокруг острова Даманский продолжались до 1991 года, когда остров был передан Китаю.

Видео можно посмотреть на сайте Ленты.

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