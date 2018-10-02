02.10.2018, 15:17

ВИДЕО: В Подмосковье пресекли сходку 30 криминальных авторитетов

 (40)
Интерфакс
EST 6

Почти тридцать человек задержаны подмосковной полицией на встрече криминальных авторитетов в Истринском районе области. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель регионального главка полиции Татьяна Петрова.

"Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по Истре при поддержке бойцов отряда специального назначения "Гром" в одном из ресторанов в деревне Трусово Истринского района пресечена так называемая "сходка" участников уголовно-преступной среды, занимающихся криминальным покровительством предпринимателей", — сказала Петрова.

По ее словам, сотрудниками полиции были задержаны 29 мужчин, которые доставлены в отделение полиции для установления их личности, дактилоскопирования, проверки на причастность к совершению преступлений и правонарушений.

"При личном досмотре у двух уроженцев Средней Азии в возрасте 29 и 37 лет обнаружены и изъяты свертки с веществом светлого цвета внутри. По результатам исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — героином, общей массой более 5 граммов", — сказала Петрова.

Следственными органами ОМВД России по городу Истра возбуждены уголовные дела по статье 228 Уголовного кодекса РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила представитель полиции.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Отменен оправдательный приговор Красноглазову, который за счет бюджетных средств купил себе телевизор, мобильный, ноутбук и мебель

02.10.2018
Тартуский окружной суд накануне отменил оправдательный приговор суда первой инстанции директору Института Пушкина Андрею Красноглазову и возглавляемой им организации. Прокуратура обвиняет Красноглазова в присвоении средств, подделке документов и использовании поддельных документов. Обвинители считают, что Красноглазов присвоил почти 9000 евро, которые организация получила из бюджета Нарвы на финансирование несколько лет действовавшей в городе Школы точных наук.
Подробнее



ВИДЕО: Подобной нарвской анимационной студии S.H.A.R.K нет и в Таллинне

02.10.2018
Нарвская анимационная студия S.H.A.R.K начинала пять лет назад, когда в ней работало 40 человек, но теперь постоянными работниками, программистами, аниматорами, являются семь человек — остальные работают временно, по найму.
Подробнее

Сийм Каллас о работе в Брюсселе: это сейчас все знают, что там много платят. Тогда мне об этом не было известно ничего

02.10.2018
Бывший вице-президент Еврокомиссии Сийм Каллас в честь своего 70-летнего юбилея, который он празднует 2 октября, дал эстонскому Delfi большое интервью, в котором, помимо прочего, рассказал о своей работе в Брюсселе, где он потрудился десять с половиной лет.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
118,15 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106381002
129,60 €
77,76 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107642001
129,60 €
77,76 €

Март Хельме — Яне Тоом: ваша культурная автономия — по ту сторону реки Нарва. Оставьте нас в покое!

02.10.2018
”То, что Яна Тоом выступает за культурную автономию для русских, неудивительно. Мы ведь знаем и видим, как все русскоязычные сливки Центристской партии всеми доступными им средствами продвигают неорусификацию”, — пишет лидер EKRE Март Хельме в своем мнении в Eesti Päevaleht.
Подробнее


ВИДЕО: В Подмосковье пресекли сходку 30 криминальных авторитетов

02.10.2018
Почти тридцать человек задержаны подмосковной полицией на встрече криминальных авторитетов в Истринском районе области. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель регионального главка полиции Татьяна Петрова.
Подробнее

В ласнамяэском Medicum исчезнет ряд врачей-специалистов, резко сократится количество приемов к оставшимся

02.10.2018
Со вчерашнего дня в ласнамяэской поликлинике Medicum нельзя зарегистрироваться на прием к некоторым врачам-специалистам. Люди, у которых уже есть номерок, смогут посетить врача и при необходимости прийти на повторные приемы, но далее пациенты должны будут искать помощи врачей этих специальностей в других районах города и уголках Харьюмаа.
Подробнее