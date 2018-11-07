07.11.2018, 18:35

ВИДЕО| В Подмосковье полицейские жестко задержали пенсионеров: мужчину положили на тележку и повезли в отделение

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rus.delfi.ee
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Vene politsei
Vene politseiFoto: Roman Antonov, RIA Novosti

В Сети возмущены роликом, на котором сотрудники полиции на протяжении нескольких минут пытались задержать двух пожилых людей.

При этом два пенсионера, женщина и мужчина, оказывали противодействие сотрудникам правоохранительных органов, пытались драться с ними и нецензурно выражались, передает РЕН ТВ.

В ролике показано, что несколько сотрудников ППС пытаются препроводить в отделение старого мужчину, который одет в пиджак с нашитыми на него знаками отличия.

"Никуда не пойдем, мы в Москву поедем!" — кричали в ответ возбужденные пенсионеры. Дедушка пожаловался, что у него отобрали палки. "Отдавайте!" — закричала бабушка. Старушка бросалась с кулаками на стражей порядка.

В какой-то момент пожилой мужчина попытался подбежать к своей тележке. Стражи порядка попытались его остановить. Он не удержался и рухнул на асфальт. "Бандиты!" — кричал мужчина. "Мы вас никуда не отпустим, вы должны проследовать в отделение", — отвечали правоохранители.

Через несколько минут потасовки полицейские применили силу и увели старых людей.

Пожилого мужчину положили на тележку и повезли в отделение, при этом он несколько раз сумел ударить оппонентов. На данный момент неизвестно, с чего начался конфликт и кто являлся его зачинщиком.

В соцсетях некоторые сообщают, что пожилой мужчина постоянно побирается в Мытищах, выдавая себя за ветерана.

Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО в комментарии РЕН ТВ сообщила, что наряд полиции пытался задержать пожилого мужчину после получения жалоб на его непристойное поведение на станции Мытищи.

"Прибывшие полицейские увидели мужчину, который выражался нецензурной бранью в адрес проходящих мимо пассажиров и наносил им удары палкой", — говорится в сообщении.

"Доставлению мужчины в дежурную часть попыталась помешать неизвестная гражданка, которая нецензурно выражалась в отношении полицейских и бросила камень в одного из сотрудников. По факту произошедшего в настоящее время полицией проводится проверка, материалы которой будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", — объяснили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

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