ВИДЕО| В Подмосковье полицейские жестко задержали пенсионеров: мужчину положили на тележку и повезли в отделение

При этом два пенсионера, женщина и мужчина, оказывали противодействие сотрудникам правоохранительных органов, пытались драться с ними и нецензурно выражались, передает РЕН ТВ.

В ролике показано, что несколько сотрудников ППС пытаются препроводить в отделение старого мужчину, который одет в пиджак с нашитыми на него знаками отличия.

"Никуда не пойдем, мы в Москву поедем!" — кричали в ответ возбужденные пенсионеры. Дедушка пожаловался, что у него отобрали палки. "Отдавайте!" — закричала бабушка. Старушка бросалась с кулаками на стражей порядка.

В какой-то момент пожилой мужчина попытался подбежать к своей тележке. Стражи порядка попытались его остановить. Он не удержался и рухнул на асфальт. "Бандиты!" — кричал мужчина. "Мы вас никуда не отпустим, вы должны проследовать в отделение", — отвечали правоохранители.

Через несколько минут потасовки полицейские применили силу и увели старых людей.

Пожилого мужчину положили на тележку и повезли в отделение, при этом он несколько раз сумел ударить оппонентов. На данный момент неизвестно, с чего начался конфликт и кто являлся его зачинщиком.

В соцсетях некоторые сообщают, что пожилой мужчина постоянно побирается в Мытищах, выдавая себя за ветерана.