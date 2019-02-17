ВИДЕО: В петербургском университете ИТМО во время занятий обрушилась крыша. Власти говорят, что жертв нет — и это похоже на чудо

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что под завалами ”не должно быть людей”, однако кто-то ”случайно мог” там оказаться.

Обрушение произошло во время ремонтных работ. Как следует из слов студента Кирилла Гришина, фрагмент крыши упал, проломив перекрытия на всех пяти этажах. ”Все аудитории, которые находились посередине — видно только стены, а внутри-то на самом деле там дыра сверху донизу”, — рассказал он ”Фонтанке”. По его словам, по крайней мере в двух аудиториях, которые затронул обвал, шли занятия: там были ”дети и китайская группа”.

МЧС зарегистрировало вызов в 17:19. Телеграм-канал Baza пишет, что одна из преподавательниц услышала треск и велела всем покинуть помещение; ректор вуза Владимир Васильев заявил журналистам, что в ИТМО ”это отработано”. ”Когда услышали треск, то начали выводить всех из здания: сотрудников, преподавателей, студентов”, — сказал он.

После обрушения сообщалось, что в аудиториях остаются люди. О завершении эвакуации было объявлено после 19:30: исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал журналистам об эвакуации с пятого этажа преподавателя Натальи Серебрянской, которая ”героически оставалась” со своими студентами-иностранцами и была эвакуирована ”в последнюю очередь”. Всего из здания, по данным МЧС, вывели 86 человек.

На одном из видео видно, как по стенам перед самым обвалом шли трещины (в ролик попало первое мгновение обрушения).