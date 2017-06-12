ВИДЕО: В Петербурге задержаны 300 участников антикоррупционной акции и один депутат

В Санкт-Петербурге в ходе несанкционированной антикоррупционной акции задержаны около 60 человек, в том числе несовершеннолетние. "Фонтанка" пишет о давке, которая возникла, когда люди побежали от ОМОНа. В толпе некоторые падали и теряли телефоны. Среди задержанных оказался депутат Законодательного собрания Северной столицы Максим Резник.

Позднее , что задержано около 300 человек. По словам корреспондента, задержанными заполняется уже шестой автобус, каждый из которых рассчитан на 50 человек. Автобусы должны были отвезти людей в Удельный парк (где акция была разрешена). Из автобуса люди говорят, что им не сообщают, куда их повезут.

Находящиеся на Марсовом поле репортеры сообщают о затруднениях в работе сотовой связи. Внимание прессы также привлекло задержание гигантской игрушечной утки, которую протестующие принесли с собой. Некоторое время участники акции перебрасывали утку друг другу, спасая ее от рук ОМОНовцев.

ОМОН доставляет задержанных в автобусы, в которых участников акции собирались перевозить в Удельный парк. "Росбалт" утверждает, что задержаны сотни человек, но активистов меньше не становится. Все Марсово поле заполнено, люди скандируют "Это наш город, пока мы едины — мы непобедимы". Протестующие держатся друг за друга, чтобы не попасть в автозак.

"ОМОН взял в кольцо активистов. Задерживают всех, кто попал внутрь. В одном из колец — сотни человек, во втором — несколько десятков", — отмечается в онлайн-репортаже.

Ранее полиция предупредила протестующих об административной ответственности, штрафах и "возможном применении физической силы" к участникам несанкционированной акции. Объявление было встречено аплодисментами.

До начала акции на Марсовом поле проходил военно-патриотический фестиваль. В какой-то момент зрители смешались с теми, кто пришел на митинг против коррупции. Около 150 человек столпились вокруг полевой кухни, которая осталась после завершения фестиваля, в ожидании раздачи каши.

На Марсовом поле была организована раздача листовок о том, что оппозиции предложено провести акцию в Удельном парке, которая будет законной. В листовках перечислялись и другие места, куда молодежь может пойти, чтобы отметить День России. Например, на фестиваль цветов в Александровском саду и фестиваль по скандинавской ходьбе в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

К организаторам митинга в Санкт-Петербурге наведались сотрудники центра по борьбе с экстремизмом. Председатель городского отделения "Открытой России" Андрей Пивоваров отказался принять приглашение проследовать в отделение для разбирательства по поводу предполагаемой организации массовых беспорядков. Такие же "визиты" были нанесены другим организаторам акции — главе штаба Навального Полине Костылевой и координатору "Весны" Николаю Артеменко.

Тем временем на Дворцовой площади продолжается праздничный концерт. Организаторы выносят ограждения и делят публику на сектора.