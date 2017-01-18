В заксобрании Санкт-Петербурга произошла стычка между единороссами и яблочником Михаилом Амосовым из-за принятия постановления по Исаакиевскому собору. Об этом сообщает ”Фонтанка”.

Амосов выступил против одобрения документа, подготовленного ”Единой Россией” и ЛДПР, в поддержку передачи РПЦ Исаакиевского собора. В частности, он заявил, что хочет внести поправки в постановление, однако спикер закса Вячеслав Макаров его проигнорировал.

”Это не по-христиански”, — заявил Амосов и начал скандировать: ”Я за поправки, дайте сроки на поправки!” Крича, он стал ходить по залу заседаний.

Спустя пять минут его окружили депутаты из партии власти и попытались утихомирить. Они схватили Амосова за руки, однако тот вырвался и продолжил выкрикивать свои требования. ”Стычка завершилась спустя несколько минут не в пользу Амосова”, — отмечает ”Фонтанка”. В то же время, по информации ”Интерфакса”, когда член ”Яблока” оттолкнул коллег, Макаров призвал присутствующих к порядку, и все депутаты, включая Амосова, вернулись на рабочие места.

Потом спикер закса рассказал, что инцидент с потасовкой исчерпан. ”В связи с тем, что градус напряжения зашкаливал, было несколько громче, чем всегда. В парламенте всегда должно быть напряжение, но это придает колорит и живость любому законодательному собранию”, — подчеркнул он.

На сайте петербургского парламента указано, что в среду, 18 января, было принято постановление ”Об Обращении Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к министру культуры Российской Федерации В.Р. Мединскому”. ТАСС уточняет, что документ прошел сразу два чтения, без внесения поправок. Его поддержал 41 из 50 парламентариев, восемь высказались против, один воздержался.

”В проекте постановления законодательного собрания содержится адресованная министру культуры просьба оказать содействие в скорейшем завершении передачи [Исаакиевского] собора в безвозмездное пользование РПЦ и рассмотреть вопрос о передаче музейных коллекций в самые короткие сроки”, — сказал Макаров, представляя документ.