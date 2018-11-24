24.11.2018, 17:30

ВИДЕО: В Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих против роста цен на топливо

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NEWSru.com
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Во Франции вторую неделю продолжаются массовые протесты стихийного движения "желтые жилеты" против роста цен и налогов на топливо. По данным министра внутренних дел страны Кристофа Кастанера, по всей Франции в манифестациях принимают участие 23 тысячи человек, в Париже — 8 тысяч. Однако газета Le Monde предлагает не слишком полагаться на эту оценку, так как из-за стихийного характера акций трудно доподлинно установить число участников.

Ранее около 36 тысяч человек заявили в Facebook о намерении участвовать в митинге на площади Согласия в Париже. МВД предложило "желтым жилетам" выйти на Марсово поле, запретив протестовать в районе резиденции президента и зданий Национального собрания и МВД "по соображениям безопасности".

Большинство демонстрантов отказались от этого предложения и с утра заняли Елисейские поля, а также попытались прорваться через полицейские заслоны к площади Согласия и президентскому дворцу. В результате полиция применила водометы и слезоточивый газ, объяснив это тем, что к протесту подключились "около сотни членов ультраправых организаций, которые ставят своей целью нападение на полицию", передает RFI со ссылкой на AFP.

Обстановка постепенно накаляется, передает корреспондент "Коммерсанта". Судя по фотографиям журналистов, демонстранты воздвигали баррикады и жгли какие-то конструкции. В Париж стянута полиция и жандармерия из пригородов. У "желтых жилетов" по-прежнему нет лидеров, с которыми можно было бы вступить в переговоры.

По словам самих протестующих, правительство сделало все, чтобы демонизировать парижскую манифестацию. По опросам института BVA, 72% французов поддерживают претензии, которые "желтые жилеты" предъявляют правительству, даже если мнения о методах движения разделились (52% французов против, 46% — за).

Из-за акции в Париже в субботу закрыты девять станций метро, передает Le Monde. Нарушено движение около 40 автобусных линий, на крупных магистралях пробки. Протесты также привели к закрытию Эйфелевой башни, сообщается на странице главной парижской достопримечательности в Twitter.

Вечером 23 ноября полиция задержала в городе Анже на западе Франции вооруженного гранатой мужчину, который требовал встречи "желтых жилетов" с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После переговоров, продолжавшихся несколько часов, демонстрант сдался. При этом эксперты становили, что изъятая у него граната не была муляжом и представляла реальную опасность.

А глава МВД Франции на встрече с читателями издания Midi Libre заявил, что "желтые жилеты" атаковали его дом в Форкалькье на юге страны, где живут жена и дочь министра. По его словам, протестующие делали селфи и выкладывали посты в соцсетях, оскорбляя чиновника. Кастанер также заявил, что "желтые жилеты" в ходе протестов допускали насилие, расистские, антисемитские и гомофобные нападки.

Напомним, акции протеста против повышения цен на топливо проходят по всей Франции с 17 ноября. Движение "желтых жилетов" (участники акций носят обязательные для французских водителей светоотражающие жилеты) возникло в соцсетях и не имеет единого организационного центра. Манифестанты недовольны грядущим в начале 2019 года повышением налогов на топливо, притом что за последний год стоимость самого популярного в стране дизельного топлива и так выросла на 23% — до 1,51 евро за литр.

Демонстрации приводят к столкновениям с полицией, массовым задержаниям и пострадавшим. По данным RFI, в ходе первой волны протестов погибли два человека (ранее сообщалось об одной задавленной автомобилем женщине), 620 гражданских лиц и 136 военнослужащих пострадали.

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ВИДЕО: В Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих против роста цен на топливо

24.11.2018
Во Франции вторую неделю продолжаются массовые протесты стихийного движения "желтые жилеты" против роста цен и налогов на топливо. По данным министра внутренних дел страны Кристофа Кастанера, по всей Франции в манифестациях принимают участие 23 тысячи человек, в Париже — 8 тысяч. Однако газета Le Monde предлагает не слишком полагаться на эту оценку, так как из-за стихийного характера акций трудно доподлинно установить число участников.
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