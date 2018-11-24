ВИДЕО: В Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих против роста цен на топливо

Ранее около 36 тысяч человек заявили в Facebook о намерении участвовать в митинге на площади Согласия в Париже. МВД предложило "желтым жилетам" выйти на Марсово поле, запретив протестовать в районе резиденции президента и зданий Национального собрания и МВД "по соображениям безопасности".

Большинство демонстрантов отказались от этого предложения и с утра заняли Елисейские поля, а также попытались прорваться через полицейские заслоны к площади Согласия и президентскому дворцу. В результате полиция применила водометы и слезоточивый газ, объяснив это тем, что к протесту подключились "около сотни членов ультраправых организаций, которые ставят своей целью нападение на полицию", передает RFI со ссылкой на AFP.

Обстановка постепенно накаляется, передает корреспондент "Коммерсанта". Судя по фотографиям журналистов, демонстранты воздвигали баррикады и жгли какие-то конструкции. В Париж стянута полиция и жандармерия из пригородов. У "желтых жилетов" по-прежнему нет лидеров, с которыми можно было бы вступить в переговоры.

По словам самих протестующих, правительство сделало все, чтобы демонизировать парижскую манифестацию. По опросам института BVA, 72% французов поддерживают претензии, которые "желтые жилеты" предъявляют правительству, даже если мнения о методах движения разделились (52% французов против, 46% — за).