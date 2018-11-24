ВИДЕО: В Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих против роста цен на топливо

Из-за акции в Париже в субботу закрыты девять станций метро, передает Le Monde. Нарушено движение около 40 автобусных линий, на крупных магистралях пробки. Протесты также привели к закрытию Эйфелевой башни, сообщается на странице главной парижской достопримечательности в Twitter.
Вечером 23 ноября полиция задержала в городе Анже на западе Франции вооруженного гранатой мужчину, который требовал встречи "желтых жилетов" с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После переговоров, продолжавшихся несколько часов, демонстрант сдался. При этом эксперты становили, что изъятая у него граната не была муляжом и представляла реальную опасность.
А глава МВД Франции на встрече с читателями издания Midi Libre заявил, что "желтые жилеты" атаковали его дом в Форкалькье на юге страны, где живут жена и дочь министра. По его словам, протестующие делали селфи и выкладывали посты в соцсетях, оскорбляя чиновника. Кастанер также заявил, что "желтые жилеты" в ходе протестов допускали насилие, расистские, антисемитские и гомофобные нападки.
Напомним, акции протеста против повышения цен на топливо проходят по всей Франции с 17 ноября. Движение "желтых жилетов" (участники акций носят обязательные для французских водителей светоотражающие жилеты) возникло в соцсетях и не имеет единого организационного центра. Манифестанты недовольны грядущим в начале 2019 года повышением налогов на топливо, притом что за последний год стоимость самого популярного в стране дизельного топлива и так выросла на 23% — до 1,51 евро за литр.
Демонстрации приводят к столкновениям с полицией, массовым задержаниям и пострадавшим. По данным RFI, в ходе первой волны протестов погибли два человека (ранее сообщалось об одной задавленной автомобилем женщине), 620 гражданских лиц и 136 военнослужащих пострадали.