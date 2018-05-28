28.05.2018, 12:24

ВИДЕО: В Париже беженец из Мали залез по стене на четвертый этаж, чтобы спасти ребенка

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NEWSru.com
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ВИДЕО: В Париже беженец из Мали залез по стене на четвертый этаж, чтобы спасти ребенка
Kaader videost

Во Франции чествуют 22-летнего эмигранта из Мали Мамуду Гассаму, который влез без страховки на пятый этаж парижского дома, где на балконе висел четырехлетний мальчик. Видео спасения ребенка было выложено на Facebook вечером 26 мая.

На видео видно, что четырехлетний мальчик висит снаружи и к нему тянется мужчина, которому мешает перехватить ребенка перегородка между соседними балконами. Внизу, на улице, собралась толпа зевак, кое-кто забрался на забор под балконами. Но только Мамуду Гассама решился лезть выше, быстро взобрался по фасаду на пятый этаж, после чего схватил мальчика.

"Я сделал это, потому что это ребенок. Я залез… Слава богу, я его спас", — рассказал Гассама газете Le Parisien.

Видео спасение стало быстро набирать популярность, а молодого эмигранта стали называть героем и человеком-пауком. На поступок малийца обратили внимание и власти.

Президент Франции Эмманюэль Макрон захотел познакомиться с 22-летним Мамуду Гассамой и пригласил его в Елисейский дворец, сообщает Reuters. При личной встрече глава государства объявил, что Гассама получит гражданство Франции, сообщает AFP в Twitter.

REUTERS


А мэр Парижа Анн Идальго пообещала поддержать "человека-паука" в его намерении устроиться во Франции — малиец рассказал, что он приехал всего несколько месяцев назад. Градоначальница также сообщила в Twitter, что созвонилась с малийцем и поблагодарила его за спасение ребенка.

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ВИДЕО: В Париже беженец из Мали залез по стене на четвертый этаж, чтобы спасти ребенка

28.05.2018
Во Франции чествуют 22-летнего эмигранта из Мали Мамуду Гассаму, который влез без страховки на пятый этаж парижского дома, где на балконе висел четырехлетний мальчик. Видео спасения ребенка было выложено на Facebook вечером 26 мая.
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