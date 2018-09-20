ВИДЕО: В Нижегородской области разбился истребитель МиГ-31

"Самолет МиГ-31 выполнял учебно-тренировочный полет в районе аэродрома в пригороде населенного пункта Кулебаки. На борту возникла нештатная ситуация, экипаж принял решение катапультироваться", — сказал источник.

В Минобороны РФ сообщили, что МиГ-31 упал из-за технической неисправности. "Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Для установления причин аварии на месте падения работает комиссия Министерства обороны России", — говорится в сообщении министерства.

"Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы специалистами поисково-спасательной службы их жизни ничего не угрожает", — сказали в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, инцидент произошел в среду около 15:30 во время выполнения планового учебно-тренировочного полета на одном из военных аэродромов в Нижегородской области. МиГ-31 принадлежал к центру подготовки авиационного персонала, сказали военные.

В мае этого года сообщалось об инциденте с МиГ-31 под Пермью. Тогда пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что произошло возгорание правого двигателя самолета при движении по взлетно-посадочной полосе на аэродроме в Пермском крае, никто не пострадал.

О самолете