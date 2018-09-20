20.09.2018, 09:24

ВИДЕО: В Нижегородской области разбился истребитель МиГ-31

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Интерфакс
EST

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Нижегородской области, пилоты живы, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте происшествия.

"Самолет МиГ-31 выполнял учебно-тренировочный полет в районе аэродрома в пригороде населенного пункта Кулебаки. На борту возникла нештатная ситуация, экипаж принял решение катапультироваться", — сказал источник.

В Минобороны РФ сообщили, что МиГ-31 упал из-за технической неисправности. "Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Для установления причин аварии на месте падения работает комиссия Министерства обороны России", — говорится в сообщении министерства.

"Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы специалистами поисково-спасательной службы их жизни ничего не угрожает", — сказали в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, инцидент произошел в среду около 15:30 во время выполнения планового учебно-тренировочного полета на одном из военных аэродромов в Нижегородской области. МиГ-31 принадлежал к центру подготовки авиационного персонала, сказали военные.

В мае этого года сообщалось об инциденте с МиГ-31 под Пермью. Тогда пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что произошло возгорание правого двигателя самолета при движении по взлетно-посадочной полосе на аэродроме в Пермском крае, никто не пострадал.

О самолете

МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса. Он способен развивать скорость более 2 М (скоростей звука) и предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.

Самолет способен вести длительное патрулирование, бороться с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. МиГ-31 может одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей.

МиГ-31 могут оснащаться новым российским оружием — гиперзвуковым комплексом "Кинжал". МиГ-31 с "Кинжалами", как сообщалось, несут опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.

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