ВИДЕО: В Москве автобус въехал в остановку

Рейсовый автобус въехал в остановку на северо-западе Москвы.

Причиной аварии с автобусом на северо-западе Москвы, по предварительным данным, стало то, что водитель не справился с управлением, сообщил представитель московского главка полиции Юрий Титов.

"29 декабря в районе дома 37 по ул. Сходненская произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта", - сказал Титов.

По его словам, в результате ДТП погибших нет, по предварительной информации пострадали три человека. "На месте ДТП работает полиция и сотрудники экстренных служб", - добавил Титов.

Ранее сообщалось о 2 погибших.

Это уже второй за неделю случай с наездом автобуса на людей в Москве.

Так, 25 декабря около дома 3 по Славянскому бульвару произошло падение автобуса в подземный переход. Перед этим автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей.

По официальным данным, в результате аварии погибли четыре человека. Пострадали еще 11 человек, девять из которых были госпитализированы.