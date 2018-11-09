09.11.2018, 10:17

ВИДЕО: В Мельбурне мужчина въехал на машине в торговый центр и напал на людей с ножом

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Lenta.ru
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ВИДЕО: В Мельбурне мужчина въехал на машине в торговый центр и напал на людей с ножом
ABC Melbourne, Twitter

Мужчина в австралийском Мельбурне врезался на машине в торговый центр, поджег автомобиль и напал на людей с ножом. Об этом сообщил Twitter радио ABC Melbourne.

Нападавшему удалось ранить троих. Один из них скончался на месте, двое других госпитализированы. Прибывшая на место преступления пожарная служба потушила горящую машину. Злоумышленник получил огнестрельное ранение и госпитализирован, сейчас он в критическом состоянии.

У полицейских пока нет информации о возможных связях подозреваемого с террористами,о расследование продолжается.

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