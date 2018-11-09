ВИДЕО: В Мельбурне мужчина въехал на машине в торговый центр и напал на людей с ножом

Нападавшему удалось ранить троих. Один из них скончался на месте, двое других госпитализированы. Прибывшая на место преступления пожарная служба потушила горящую машину. Злоумышленник получил огнестрельное ранение и госпитализирован, сейчас он в критическом состоянии.

У полицейских пока нет информации о возможных связях подозреваемого с террористами,о расследование продолжается.