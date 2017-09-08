ВИДЕО: В Мексике произошло сильнейшее землетрясение за столетие

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло в Тихом океане у берегов Мексики. На несколько стран Латинской Америки может обрушиться цунами, предупреждают сейсмологи.
По данным властей Мексики, в результате землетрясения в стране погибли как минимум шесть человек. Президент Мексики Энрико Пенья Ньето назвал землетрясение самым мощным в стране за последние сто лет.
Эпицентр землетрясения находится в 100 километрах к юго-востоку от города Пихихьяпан, а его очаг залегает на глубине 35 километров, сообщает геологическая служба США.
В штате Чьяпас, расположенном недалеко от эпицентра, зафиксировано четыре случая гибели людей. Два ребенка погибли в штате Тобаско, один из них умер в результате отключения аппарата искуственного дыхания от электросети.
Серьезный ущерб нанесен югу Мексики и западной части Гватемалы.
На фотографиях из социальных сетей видны разрушенные дома в городах Охака и Хучитан, штат Охака. Здесь землетрясение сравняло с землей здание муниципалитета и ряд других административных сооружений.
Местные источники сообщают также о разрушенной больнице в Хучитане и нескольких погибших в этом городе.
Землетрясение почувствовали в Мехико, который находится в нескольких сотнях километров от его эпицентра.
Очевидцы в городе говорят о сильных подземных толчках, в нескольких районах отключилось электричество. Толчки достигли города ночью и продолжались минуту — очевидец в беседе с агентством Рейтер рассказал, что люди выбегали из домов на улицы в пижамах.
На видео в социальных сетях видно, как качаются фонарные столбы и знаменитая статуя Ангела независимости. О серьезных разрушениях или погибших в Мехико сообщений нет.
В 1985 году землетрясение магнитудой 8,2 балла — то есть примерно такое же по силе — стало причиной тысяч смертей.
Более десяти повторных толчков мощностью от 4.3 до 5.7 баллов были зарегистрированы у мексиканского побережья в районе города Паредон.
Президент Ньето предупреждает о возможности новых толчков. Он также сообщил, что нефтеперерабатывающий завод в Салина Крус на южном побережье Мексики временно приостановил работу.
В 11 мексиканских штатах были закрыты школы.
"Волны цунами до трех метров в высоту могут наблюдаться на берегах Мексики", — передает агентство Франс пресс сообщение Тихоокеанского центра предупреждения о цунами.
В штате Чьяпас объявлена эвакуация населения из прибрежной зоны.
Также волны могут достигнуть Аргентины, Гватемалы, Эль-Сальвадора и других стран региона, но они будут слабее, чем в Мексике, отмечают в центре.
Президент Гватемалы Джимми Моралес по национальному телевидению и в Твиттере призвал граждан сохранять спокойствие.
"У нас есть сообщения о разрушениях и смерти одного человека, но до сих пор нет точных данных", — заявил Джимми Моралес в беседе с Ассошиэйтед Пресс.
Мексике также угрожает ураган "Катя", который сформировался в Мексиканском заливе в ночь на четверг и, по прогнозам синоптиков, должен дойти до берегов Мексики в пятницу.
Накануне ураган "Катя" усилился — скорость ветра достигла 140 километров в час. Ураган достиг 300 километров в диаметре и сейчас находится к юго-востоку от города Тампико.
Об опасности цунами для западного побережья США не сообщается.
Video viral en la CDMX en el momento del temblor de 8.0 grados. No podemos confirmar de forma independiente la fuente de ese video. pic.twitter.com/U6Z6rrKptl— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) September 8, 2017