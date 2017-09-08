ВИДЕО: В Мексике произошло сильнейшее землетрясение за столетие

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло в Тихом океане у берегов Мексики. На несколько стран Латинской Америки может обрушиться цунами, предупреждают сейсмологи.

По данным властей Мексики, в результате землетрясения в стране погибли как минимум шесть человек. Президент Мексики Энрико Пенья Ньето назвал землетрясение самым мощным в стране за последние сто лет.

Эпицентр землетрясения находится в 100 километрах к юго-востоку от города Пихихьяпан, а его очаг залегает на глубине 35 километров, сообщает геологическая служба США.

В штате Чьяпас, расположенном недалеко от эпицентра, зафиксировано четыре случая гибели людей. Два ребенка погибли в штате Тобаско, один из них умер в результате отключения аппарата искуственного дыхания от электросети.

Серьезный ущерб нанесен югу Мексики и западной части Гватемалы.

На фотографиях из социальных сетей видны разрушенные дома в городах Охака и Хучитан, штат Охака. Здесь землетрясение сравняло с землей здание муниципалитета и ряд других административных сооружений.

Местные источники сообщают также о разрушенной больнице в Хучитане и нескольких погибших в этом городе.

Землетрясение почувствовали в Мехико, который находится в нескольких сотнях километров от его эпицентра.

Очевидцы в городе говорят о сильных подземных толчках, в нескольких районах отключилось электричество. Толчки достигли города ночью и продолжались минуту — очевидец в беседе с агентством Рейтер рассказал, что люди выбегали из домов на улицы в пижамах.

На видео в социальных сетях видно, как качаются фонарные столбы и знаменитая статуя Ангела независимости. О серьезных разрушениях или погибших в Мехико сообщений нет.

В 1985 году землетрясение магнитудой 8,2 балла — то есть примерно такое же по силе — стало причиной тысяч смертей.

Более десяти повторных толчков мощностью от 4.3 до 5.7 баллов были зарегистрированы у мексиканского побережья в районе города Паредон.

Президент Ньето предупреждает о возможности новых толчков. Он также сообщил, что нефтеперерабатывающий завод в Салина Крус на южном побережье Мексики временно приостановил работу.

В 11 мексиканских штатах были закрыты школы.

"Волны цунами до трех метров в высоту могут наблюдаться на берегах Мексики", — передает агентство Франс пресс сообщение Тихоокеанского центра предупреждения о цунами.

В штате Чьяпас объявлена эвакуация населения из прибрежной зоны.

Также волны могут достигнуть Аргентины, Гватемалы, Эль-Сальвадора и других стран региона, но они будут слабее, чем в Мексике, отмечают в центре.

Президент Гватемалы Джимми Моралес по национальному телевидению и в Твиттере призвал граждан сохранять спокойствие.

"У нас есть сообщения о разрушениях и смерти одного человека, но до сих пор нет точных данных", — заявил Джимми Моралес в беседе с Ассошиэйтед Пресс.

Мексике также угрожает ураган "Катя", который сформировался в Мексиканском заливе в ночь на четверг и, по прогнозам синоптиков, должен дойти до берегов Мексики в пятницу.

Накануне ураган "Катя" усилился — скорость ветра достигла 140 километров в час. Ураган достиг 300 километров в диаметре и сейчас находится к юго-востоку от города Тампико.

Об опасности цунами для западного побережья США не сообщается.